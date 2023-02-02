64-летняя Мадонна повторила культовый танец Уэнздей Аддамс (видео)

В ролике звезда предстала с рыжими волосами и в довольно откровенном темном корсете.

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64-летняя американская певица Мадонна повторила культовый танец Уэнздей Аддамс из нашумевшего сериала от Netflix. Роликом эпатажная звезда поделилась в своем TikTok.

Впрочем, знаменитость представила свое видение популярного танца. Сначала Мадонна станцевала под песню из оригинального сериала Тима Бертона, а затем включила новейшую версию под композицию Леди Гаги "Bloody Mary" — песню, которую чаще всего искали с помощью приложения Shazam в 2022 году.

В ролике 64-летняя Мадонна предстала с рыжими волосами и в довольно откровенном темном корсете.

[ + – ] Мадонна

Сериал о жизни ребенка-подростка Мортиши и Гомера Аддамсов стал очень популярен в Сети, а танец Уэнздей начали повторять тысячи фанатов картины. Известность движения из сериала получили под песню Леди Гаги, хотя в оригинале звучит совсем другая композиция.

Впрочем, через некоторое время и сама Леди Гага станцевала уже культовые движения под свою песню.

Отметим, что ожидается второй сезон нашумевшей картины.

Напомним, 26-летняя дочь Мадонны продемонстрировала очень откровенное платье из сплошных вырезов.

Также Фокус писал об отмене съемок биографического фильма о жизни Мадонны.