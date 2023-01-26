Биографический фильм о Мадонне сняли с производства

Артистка планирует грандиозное возвращение на сцену.

Related video

Байопик о жизни и творчестве американской поп-дивы Мадонны сняли с производства. Об этом пишет Variety.

Кинокомпания Universal Pictures прекращает съемки документального фильма о скандальной звезде сцены с Джулией Гарнер в главной роли. Впрочем, через время Мадонна вернется к идее снять картину о своей жизни.

Главной причиной называется грандиозный тур 64-летней Мадонны, который она планирует провести в 2023 году. Он будет посвящен 40-летию карьеры знаменитости.

Впервые о съемках байопика о Мадонне стало известно в 2020 году. Она лично занималась разработкой биографической картины и написала сценарий к ней.

"У меня очень длинный сценарий, который мне очень тяжело сделать короче. Я сокращала его, но он все еще требует доработки", — признавалась ранее скандальная артистка.

Тогда на вопрос редакторов о решении снять и самостоятельно заниматься созданием картины, певица ответила: "У меня была необычная жизнь, и я должна снять необычный фильм. Многие пытались снять обо мне фильмы. Поэтому я решила помешать этому, заявив: "Никто не расскажет мою историю, кроме меня"".

[ + – ] Мадонна Фото: madonna

Напомним, дочь Мадонны примеряла чрезвычайно откровенное платье.

Также Фокус писал о неожиданном анонсе грандиозного тура Мадонны.