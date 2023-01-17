Мадонна удалила все свои публикации в Instagram

Из постов артистка разместила только анонс своего юбилейного специального тура.

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64-летняя американская поп-дива Мадонна немало удивила своих 18,7 млн подписчиков, удалив практически все свои посты в Instagram на фоне слухов о масштабных планах на юбилей.

В этом году певица отмечает 40-летие в музыкальном бизнесе после выпуска своего одноименного дебютного альбома в июле 1983 года, и есть много предположений, что она может отправиться в специальный тур. Частично она это уже подтвердила. Теперь все посетители ее страницы видят только рекламу ее тура "Четыре декады", а также видеоролик, в котором она в кругу друзей говорит о масштабных концертах и исполнении самых известных хитов.

"Мадонна пробует что-то совершенно новое – и действительно дает поклонникам, молодым и старым, то, что они хотят. "Она хочет извлечь выгоду из таких треков, как Frozen и Material Girl, появившихся на TikTok, и представить свой бэк-каталог совершенно новому поколению. Раньше она всегда хотела смотреть вперед и сосредоточиться на любом новом альбоме, который она выпускает. Но теперь, когда ей за 60, она возвращается к истокам и снова изобретает себя заново. При этом, это наверняка будет беспрепятственно и достаточно рискованно. Ее последний тур Madame X был в небольших театрах, но этот будет на стадионах, и O2 уже подтвержден. Это очень интересно", – заявил один из инсайдеров.

[ + – ] Артистка анонсировала тур к 40-летию своего творчества Фото: Instagram madonna

Мадонна уже несколько раз встречалась с 51-летним американским режиссером Джейми Кингом, чтобы обсудить идеи для потенциального тура.

В прошлом году певица признавалась, что мечтает о новом туре, поскольку сцена – это ее счастливое место. В августе прошлого года Мадонна стала первой артисткой, которая попадала в десятку лучших альбомов Billboard 200 за каждое десятилетие, начиная с 1980-х годов, после того как ее сборник ремиксов "Окончательно достаточно любви" дебютировал на восьмой строчке в чарте.

Ранее Фокус писал, что Мадонна продолжает экспериментировать с образами, и недавно предстала перед подписчиками в очень откровенном корсете.