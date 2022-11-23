64-летняя Мадонна примерила очень откровенный корсет (видео)

Мадонна продолжает эпатировать своих поклонников.

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Американская поп-певица Мадонна в последнее время больше привлекает внимание публики своими откровенными фото и видео в Instagram, чем творчеством, а ее злоупотребление фоторедакторами для ретуширования собственных снимков уже стало притчей в языцех. Не стал исключением и последний пост артистки, в котором она продвигает перевыпуск своей книги о сексе 1992 года в рамках сотрудничества с брендом Yves Saint Laurent.

Королева поп-музыки позирует в обтягивающем корсете, который чуть ли не полностью обнажает грудь певицы. Сверху она надела длинную шубу для и дополнила образ яркими ожерельями, которые дополнили ее общий ансамбль.

При этом ее лицо традиционно отфотошоплено, и выглядит знаменитость лет на 40 моложе своего биологического возраста.

Что касается книги "Секс", то всего было напечатано 800 экземпляров переиздания. На выставке Miami Art Basel с 29 ноября по 4 декабря будут представлены широкоформатные фотографии Стивена Мейзела и Фабьена Барона, которые вошли в книгу, а соответствующие футболки и сумки будут продаваться в магазине Saint Laurent в Дизайнерском районе Майами.

"Секс" теперь пользуется уважением за его социальное и культурное влияние и считается смелой постфеминистской работой, любимой ЛГБТ. Книга, состоящая из 132 страниц разошлась тиражом 1,5 млн экземпляров по всему миру и принесла Мадонне 38,6 млн долларов в нынешнем эквиваленте.

Напомним, Мадонна поделилась откровенной "рекламой" новой сумочки.