Люди были удивлены, увидев, как сейчас выглядит "самая красивая девочка в ​​мире" (фото)

Тилан Блондо остается культовой фигурой в модной индустрии, успешно совмещая работу модели и влияние в социальных сетях.

Модель Тилан Блондо, которую в возрасте шести лет назвали "самой красивой девочкой в мире", уже давно выросла и продолжает успешно строить карьеру. Об этом пишет Unilad.

Путь девочки в мире моды начался довольно рано: в три года она впервые вышла на подиум для Жан-Поля Готье. Спустя годы Тилан работала с такими брендами, как Dolce & Gabbana, L'Oréal Paris, Versace, Ralph Lauren и Hugo Boss. Она также дружит с известными личностями, такими как Барбара Палвин и Зендая.

Тилан — дочь французской телеведущей Вероники Лубри и футболиста Патрика Блондо. Ее карьера получила новый виток в 16 лет, когда она подписала контракт с агентством IGM Models, в число клиентов которого входят Белла Хадид, Хейли Бибер и Алекса Чанг.

Тилан Блондо остается культовой фигурой в модной индустрии Фото: Getty

Сегодня Тилан активно ведет свои социальные сети, имея около 7 миллионов подписчиков в Instagram. В 2022 году она изменила образ, перекрасив свои знаменитые светлые локоны в темный цвет. Несмотря на свою популярность, девушка с юных лет относилась к своей внешности с удивительной скромностью.

"Когда люди говорили: "Ты самая красивая девочка в мире", я просто думала, что я обычный подросток, который играет с iPad", — признавалась она в интервью The Telegraph в 2018 году.

Бизнес и личная жизнь

В том же 2018 году Тилан запустила собственный бренд одежды Heaven May Clothing, вдохновленный ее вторыми именами. Бренд предлагал удобную одежду в стиле кэжуал (толстовки, джоггеры и брюки, ориентированные на активный образ жизни).

Однако сейчас судьба бренда остается под вопросом. Последний пост в Instagram-аккаунте Heaven May Clothing датируется 2019 годом, а официальный сайт, судя по всему, больше не функционирует.

В 2018 году Тилан запустила собственный бренд одежды Heaven May Clothing Фото: Wireimage

Но подобные проблемы не беспокоят Тилан Блондо, ведь она остается культовой фигурой в модной индустрии, успешно совмещая работу модели и влияние в социальных сетях. Несмотря на всеобщее восхищение, она сохраняет скромность и сосредоточена на своей карьере и личных проектах.

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