"Путешественница во времени": звезду "Игры престолов" заметили на старинном фото

Фотография "двойника" из 1948 года добавила новую волну интереса к актрисе Мейси Уильямс, а фанаты продолжают строить теории и фантазировать о том, что было бы, если бы путешествия во времени были реальностью.

Британская актриса Мейси Уильямс, звезда "Игры престолов", впервые появилась на публике в 12 лет, но некоторые фанаты теперь шутят, что она могла бы быть куда старше, после того как увидели фото школьницы 1948 года, удивительно похожей на актрису. Пользовательница с ником JaneGoodallVS поделилась снимком на популярном форуме Reddit.

На фото показана школьница из Окленда, штат Калифорния (США), с поразительным сходством с Уильямс, из-за чего некоторые люди предположили, что она является "путешественницей во времени". На снимке, датированном 1948 годом, двойник Уильямс сидит в третьем ряду справа внизу, одетая в узорчатую юбку, кардиган, полосатые носки и с бантом в волосах.

На фото показана школьница из США, с поразительным сходством с Уильямс Фото: Reddit

Пользователи соцсети не удержались от веселых комментариев:

"Как бы это ни было похоже на нее, мне нужно спросить, зачем ей ехать в Окленд в 1948 году?";

"Может, Доктор Кто и правда был немного точнее, чем мы думали, когда она снималась";

"Может, Арья Старк нашла секрет бессмертия и просто меняет имена, чтобы не быть раскрытой";

"Она могла быть истинным автором сериала "Игра престолов", поскольку это могла быть реальная история, и чтобы избежать лишних подозрений, она заставила своего (буквально) самого старого друга написать книги".

Издание Daily Star отмечает, что Уильямс обрела мировую известность благодаря роли Арьи Старк в популярном фэнтезийном сериале HBO "Игра престолов". Сейчас ей 27 лет, и ее актерская карьера включает восемь наград и 26 номинаций, включая престижные Portal Awards и премию "Сатурн". В этом году она появилась в фильме "Грешница против святых", сериале "Новый образ" и видеоигре MultiVersus.

Британский таблоид также упоминает, что слухи о возможном спин-оффе "Игры престолов" с участием Уильямс подогрел сам Джордж Р.Р. Мартин, который недавно упомянул встречу с актрисой в Лондоне. В блоге он написал, что они обсудили "кое-что, о чем пока лучше не говорить, чтобы не сглазить, но это может быть очень весело".

Ранее Фокус сообщал, что 200-летняя книга породила заговор о путешествующем во времени Трампе. Серия малоизвестных романов викторианской эпохи вызвала бурные обсуждения в соцсетях из-за их удивительных параллелей с приходом к власти Дональда Трампа.

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