"Мандрівниця в часі": зірку "Гри престолів" помітили на старовинному фото

Фотографія "двійника" з 1948 року додала нову хвилю інтересу до акторки Мейсі Вільямс, а фанати продовжують будувати теорії і фантазувати про те, що було б, якби подорожі в часі були реальністю.

Британська акторка Мейсі Вільямс, зірка "Гри престолів", уперше з'явилася на публіці в 12 років, але деякі фанати тепер жартують, що вона могла б бути значно старшою, після того як побачили фото школярки 1948 року, напрочуд схожої на акторку. Користувачка з ніком JaneGoodallVS поділилася знімком на популярному форумі Reddit.

На фото показана школярка з Окленда, штат Каліфорнія (США), з разючою схожістю з Вільямс, через що деякі люди припустили, що вона є "мандрівницею в часі". На знімку, датованому 1948 роком, двійник Вільямс сидить у третьому ряду праворуч унизу, одягнена у візерунчасту спідницю, кардиган, смугасті шкарпетки й з бантом у волоссі.

На фото показана школярка зі США, з разючою схожістю з Вільямс Фото: Reddit

Користувачі соцмережі не втрималися від веселих коментарів:

"Хоч би як це було схоже на неї, мені потрібно запитати, навіщо їй їхати в Окленд у 1948 році?";

"Може, Доктор Хто і справді був трохи точнішим, ніж ми думали, коли вона знімалася";

"Може, Арія Старк знайшла секрет безсмертя і просто змінює імена, щоб не бути викритою";

"Вона могла бути справжнім автором серіалу "Гра престолів", оскільки це могла бути реальна історія, і щоб уникнути зайвих підозр, вона змусила свого (буквально) найстарішого друга написати книги".

Видання Daily Star зазначає, що Вільямс здобула світову популярність завдяки ролі Ар'ї Старк у популярному фентезійному серіалі HBO "Гра престолів". Зараз їй 27 років, і її акторська кар'єра налічує вісім нагород і 26 номінацій, включно з престижними Portal Awards і премією "Сатурн". Цього року вона з'явилася у фільмі "Грішниця проти святих", серіалі "Новий образ" і відеогрі MultiVersus.

Британський таблоїд також згадує, що чутки про можливий спін-офф "Гри престолів" за участю Вільямс підігрів сам Джордж Р.Р. Мартін, який нещодавно згадав про зустріч з актрисою в Лондоні. У блозі він написав, що вони обговорили "дещо, про що поки краще не говорити, щоб не наврочити, але це може бути дуже весело".

Раніше Фокус повідомляв, що 200-річна книга породила змову про Трампа, який подорожує в часі. Серія маловідомих романів вікторіанської епохи викликала бурхливі обговорення в соцмережах через їхні дивовижні паралелі з приходом до влади Дональда Трампа.

Також стало відомо, що в покинутому будинку знайшли загадковий заповіт 164-річної давності. Лука Гоурі-Сміт, досліджуючи сімейний особняк, натрапив на унікальний документ серед старих фотографій на горищі. Чоловік вирішив вивчити таємничий заповіт, щоб дізнатися історію своєї родини.