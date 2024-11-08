"Останній президент": 200-річна книга породила змову про Трампа, який мандрує в часі

Серія маловідомих романів вікторіанської епохи викликала бурхливі обговорення в соцмережах через їхні дивовижні паралелі з приходом до влади Дональда Трампа.

У мережі розгорілися суперечки навколо серії вікторіанських романів про "барона Трампа" та їхньої дивної схожості з сучасністю. Про це пише Metro.

Написані наприкінці XIX століття юристом і письменником Інгерсоллом Локвудом, ці книжки розповідають про мандрівки багатого юного барона Трампа — спадкоємця замку, що носив його прізвище. Пересичений розкішшю, юний аристократ вирушає до Росії, де його життя змінюється. Дорогою його наставляє загадковий учитель на ім'я Дон, який допомагає барону відкрити портал в інші світи.

Особливий інтерес у читачів викликала третя книга Локвуда, "Останній президент", — політичний трилер, що разюче нагадує реальну ситуацію навколо президентства Дональда Трампа. У романі описується, як у Нью-Йорку, під проводом анархістів і соціалістів, відбуваються заворушення після обрання президентом політичного аутсайдера. Натовп погрожує розграбувати будинки багатих, а дія розгортається біля будівлі на П'ятій авеню, де сьогодні розташована знаменита вежа Трампа.

Серія маловідомих романів вікторіанської епохи викликала бурхливі обговорення в соцмережах Фото: Wikipedia

Відкриття книг породило безліч теорій, включно з гіпотезою про те, що головний герой нібито є мандрівником у часі. За версією прихильників цієї теорії, сім'я Трампа володіє секретом подорожей у часі через зв'язки з родичем Джоном, вченим та інженером, якому нібито вдалося отримати доступ до записів Ніколи Тесли.

Не залишився осторонь і Голлівуд: режисер Лі Скотт, прихильник Дональда Трампа, оголосив про плани зі створення фентезі-фільму за мотивами книг Локвуда, маючи намір таким чином "потішити ЗМІ". Скотт додав, що хоче показати всю схожість із сучасністю і створити проєкт, який "оцінять ті, хто постійно сидить в інтернеті".

"Я великий шанувальник тролінгу, і створення цього фільму — чудова можливість повеселитися", — додає він.

Раніше Фокус повідомляв, що стример виграв цілий статок, зробивши ставку в розмірі $1 млн на Дональда Трампа. Адін Росс заявив, що радий був підтримати свого фаворита, якого він назвав "єдиним гідним кандидатом".

Також стало відомо, що жінка, яка "померла" під час операції, повернулася до життя. Історія Пем Рейнольдс стала важливою віхою в дослідженні свідомості, життя і смерті. Жінка спостерігала за власною операцією збоку, а її повернення в тіло було схоже на "занурення в крижану воду".