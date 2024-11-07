Дональда Трампа тепер охороняє собака-робот (фото)

Роботизованого собаку зняли біля маєтку Дональда Трампа Мар-а-Лаго у Флориді. До цього він вимагав військової охорони від Пентагону, бо вважав, що "Іран хоче його вбити".

7 листопада, після того, як Дональд Трамп почав святкувати свою перемогу на виборах у США, його почав охороняти собака-робот. Механічного охоронця помітили на патрулі біля маєтку Трампа Мар-а-Лаго у Флориді. Про це повідомляє Reuters.

Собака-робот біля маєтку Дональда Трампа Фото: Скриншот

Роботизований собака прогулювався біля причалу в супроводі оператора. Кулеметів чи іншої зброї на ньому не було.

Журналісти India Today також зазначили, що вся територія маєтку Дональда Трампа перебуває під посиленою охороною офіцерів Секретної служби, яких тепер, коли він виграв вибори у США, стало значно більше, ніж раніше. А набережну постійно патрулюють катери берегової охорони.

Також журналістка повідомила, що поруч із Мар-а-Лаго стає дедалі більше журналістів, які сподіваються поспілкуватися з Трампом, а також його прихильників, що з'їжджаються з усього США. Утім, не всі вони задоволені перемогою Дональда Трампа, оскільки голосували за Камалу Гарріс.

Дональд Трамп серйозно занепокоєний своєю безпекою після замаху в Пенсільванії під час його передвиборчої кампанії. Його команда просила у Джо Байдена надати цілий комплекс заходів захисту, включно з військовими літаками і транспортними засобами.

Дональд Трамп після замаху Фото: Getty Images

Передвиборчий штаб Трампа також просив про посилення обмежень на польоти в районі його резиденцій і місць, де він проводить мітинги.

Washington Post зазначала, що вимоги були "надзвичайними і безпрецедентними", оскільки жоден з недавніх кандидатів у президенти не перевозився на військових літаках перед виборами. Джерело повідомило, що такого роду високорівневі, секретні військові ресурси використовуються виключно для чинних президентів.

Запити Трампа послідували за розвідданими, наданими його передвиборчому штабу про те, що "Іран намагається вбити його", і після того, як його команда висловила занепокоєння з приводу безпілотників і ракет, націлених на Дональда Трампа особисто.

Джо Байден, коли його запитали про те, чи дасть він Трампу все, що він просить, заявив, що доручив своїй адміністрації надати Трампу "все, що йому потрібно".

Але пожартував, що охорону і військових йому нададуть, якщо тільки Трамп "не попросить F-15".

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що Ілон Маск може отримати від Дональда Трампа, після того, як так завзято підтримував його під час передвиборчої кампанії.