Дональда Трампа теперь охраняет собака-робот (фото)

Роботизированную собаку сняли у имения Дональда Трампа Мар-а-Лаго в Флориде. До этого он требовал военной охраны от Пентагона, так как считал, что "Иран хочет его убить".

7 ноября, после того, как Дональд Трамп начал праздновать свою победу на выборах в США, его начала охранять собака-робот. Механического телохранителя заметили на патруле у имения Трампа Мар-а-Лаго в Флориде. Об этом сообщает Reuters.

Собака-робот у имения Дональда Трампа Фото: Скриншот

Роботизированная собака прогуливалась у причала в сопровождении оператора. Пулеметов, или другого оружия на ней не было.

Журналисты India Today также отметили, что вся территория имения Дональда Трампа находится под усиленной охраной офицеров Секретной службы, которых теперь, когда он выиграл выборы в США, стало куда больше, чем раньше. А набережную постоянно патрулируют катера береговой охраны.

Также журналистка сообщила, что рядом с Мар-а-Лаго становится все больше журналистов, которые надеются пообщаться с Трампом, а также его поклонников, которые съезжаются со всего США. Впрочем, не все они довольны победой Дональда Трампа, так как голосовали за Камалу Харрис.

Дональд Трамп всерьез обеспокоен своей безопасностью после покушения в Пенсильвании во время его предвыборной кампании. Его команда просила у Джо Байдена предоставить целый комплекс мер защиты, включая военные самолеты и транспортные средства.

Дональд Трамп после покушения Фото: Getty Images

Предвыборный штаб Трампа также просил об ужесточении ограничений на полеты в районе его резиденций и мест, где он проводит митинги.

Washington Post отмечала, что требования были "чрезвычайными и беспрецедентными", поскольку ни один из недавних кандидатов в президенты не перевозился на военных самолетах перед выборами. Источник сообщил, что такого рода высокоуровневые, секретные военные ресурсы используются исключительно для действующих президентов.

Запросы Трампа последовали за разведданными, предоставленными его предвыборному штабу о том, что "Иран пытается убить его", и после того, как его команда выразила обеспокоенность по поводу беспилотников и ракет, нацеленных на Дональда Трампа лично.

Джо Байден, когда его спросили о том, даст ли он Трампу все, что он просит, заявил, что поручил своей администрации предоставить Трампу "все, что ему нужно".

Но пошутил, что охрану и военных ему предоставят, если только Трамп "не попросит F-15".

Напомним, ранее Фокус писал о том, что Илон Маск может получить от Дональда Трампа, после того, как так рьяно поддерживал его во время предвыборной кампании.