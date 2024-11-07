Илон Маск помог сделать Дональда Трампа президентом: что он получит взамен
Самый богатый человек в мире вложил свои деньги и время в избирательную кампанию Трампа им уже начал получать выгоду от этого сотрудничества, утверждают журналисты.
Илон Маск вложил не менее 100 миллионов долларов в предвыборную кампанию Дональда Трампа. А также он привлекал внимание своей персоной, появляясь на митингах и поддерживал Трампа в Х. И журналисты попытались выяснить, что генеральный директор Tesla получит взамен, пишет NY times.
По словам двух человек, проинформированных о звонках, Илон Маск хотел, чтобы Трамп нанял некоторых сотрудников его компании SpaceX на должности высших государственных чиновников, в том числе в Министерстве обороны.
Этот запрос, который позволит привлечь сотрудников SpaceX в агентство, являющееся одним из крупнейших клиентов компании, является только малой частью выгодных предложений и контрактов, которые Маск может получить, вложив более 100 миллионов долларов в избирательную кампанию Трампа, размещая практически постоянный поток протрамповских материалов на своей платформе социальных сетей X и выступая на публике в поддержку кандидата в колеблющемся штате Пенсильвания.
Информация о сотрудниках SpaceX, о которой не сообщалось, показывает, в какой степени Маск хочет заполнить потенциальную администрацию Трампа своими ближайшими доверенными лицами, даже несмотря на то, что его многомиллиардные государственные контракты создают конфликт с любой государственной должностью.
Илон Маск и руководители SpaceX и Tesla, его компании по производству электромобилей, не ответили в среду на просьбы прокомментировать ситуацию. Представитель переходной команды Трампа также не ответил на просьбу о комментариях.
Илон Маск будет влиять на правительство
Шесть компаний, которые курирует Маск, тесно связаны с федеральными агентствами. Они зарабатывают миллиарды на контрактах по запуску ракет, строительству спутников и предоставлению услуг космической связи.
Tesla зарабатывает сотни миллионов на квотах на выбросы, созданных федеральным законом. А компании Маска столкнулись как минимум с 20 недавними расследованиями, включая одно, нацеленное на технологию беспилотных автомобилей, которую Tesla считает ключевой для своего будущего.
Но теперь все изменится. Маск даже может получить полномочия контролировать федеральные агентства сам, если Трамп выполнит обещание назначить его главой правительственной комиссии по эффективности. 45-й президент был восхищен "чистками" в Twitter, когда Маск его купил и миллиардер обещал сэкономить по меньшей мере 2 триллиона долларов федерального бюджета.
Результатом может стать устранение или ослабление одного из главных сдерживающих факторов власти Маска: федерального правительства.
Экономист Хэл Сингер, консультирующий стороны, подающие антимонопольные иски против технологических компаний, заявил, что Tesla и SpaceX могут рассчитывать на меньшее внимание со стороны Министерства юстиции. Зато там будут активно интересоваться врагами Маска и Трампа, как это было во время первого президентского срока республиканца.
Илон Маск получит больше налоговых скидок для Tesla
Трамп, который когда-то выступал против электромобилей, уже сменил свое мнение. "Я за электромобили. Я должен это сделать, потому что Илон очень сильно меня поддержал", — пошутил Трамп на предвыборном митинге месяц назад.
Дональд Трамп также ясно дал понять в недавних интервью, что он использует свои исполнительные полномочия, чтобы помочь своему другу.
"Мы должны сделать жизнь наших умных людей лучше. А он умнее всех", — говорил Дональд на митинге в июле.
По оценкам Forbes, в среду, 6 ноября, состояние Илона Маска выросло на 20 миллиардов долларов, поскольку акции Tesla выросли после выборов, в результате чего его общий чистый капитал достиг 285 миллиардов долларов.
Tesla получает налоговую скидку в размере 7500 долларов США на покупку электромобилей, что помогает снизить стоимость покупки одного из ее автомобилей. Tesla в прошлом году также заработала 1,79 миллиарда долларов США на углеродных кредитах, согласно ее последнему годовому отчету. Она продает кредиты другим автопроизводителям, чьи автопарки не соответствуют ограничениям выбросов, установленным федеральным правительством, а также Европейскому союзу, Калифорнии и Китаю.
Изменения в налоговом кредите, предоставляемом покупателям новых автомобилей, и в федеральных стандартах выбросов для новых автомобилей могут повлиять на выгоды, получаемые Tesla, хотя ее конкуренты General Motors и Ford нуждаются в кредите больше, чем Tesla, считают экономисты и юристы по вопросам регулирования.
Ради Илона Маска могут отменить миссию на Луну
И его союзники в Конгрессе и в Федеральной комиссии по связи уже оспорили решение комиссии об отмене плана предоставления SpaceX субсидии в размере 856 миллионов долларов на предоставление широкополосного интернет-услуг в сельских районах Соединенных Штатов. Усилия были частично возглавлены Бренданом Карром, республиканским комиссаром в FCC. Он отстаивал интересы Маска и SpaceX в своих социальных сетях в последние месяцы, даже вмешавшись в битву Маска с правительством Бразилии по поводу X, хотя эта социальная медиакомпания не входит в компетенцию Карра.
SpaceX также имеет крупные контракты с Министерством обороны, их так много, что чиновники Пентагона начали беспокоиться о том, что они чрезмерно зависят от компании Маска в вопросах запуска ракет. Например он может посодействовать отмене миссии Artemis на Луну и вместо этого заняться полетами на Марс, которыми Илон одержим. Трамп еще в 2019 году шутил, что США уже были на Луне и "это не так уж и волнующе".
Кажется очевидным, что Маск, скорее всего, увидит некую отдачу от своих усилий по оказанию помощи Дональду Трампу выиграть выборы в США. Грядущие недели и месяцы дадут большую ясность относительно того, какими будут эти выгоды.
"Он бы в любом случае справился. Но при Трампе он определенно справится лучше. Вероятно, это стоило его инвестиций", — отмечают журналисты.
Напомним, Илон Маск уже появился на семейном фото Дональда Трампа, празднуя победу кандидата-республиканца на выборах в США.