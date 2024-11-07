Илон Маск помог сделать Дональда Трампа президентом: что он получит взамен

Самый богатый человек в мире вложил свои деньги и время в избирательную кампанию Трампа им уже начал получать выгоду от этого сотрудничества, утверждают журналисты.

Илон Маск вложил не менее 100 миллионов долларов в предвыборную кампанию Дональда Трампа. А также он привлекал внимание своей персоной, появляясь на митингах и поддерживал Трампа в Х. И журналисты попытались выяснить, что генеральный директор Tesla получит взамен, пишет NY times.

Трамп назвал Илона Маска гением в своей победной речи

По словам двух человек, проинформированных о звонках, Илон Маск хотел, чтобы Трамп нанял некоторых сотрудников его компании SpaceX на должности высших государственных чиновников, в том числе в Министерстве обороны.

Этот запрос, который позволит привлечь сотрудников SpaceX в агентство, являющееся одним из крупнейших клиентов компании, является только малой частью выгодных предложений и контрактов, которые Маск может получить, вложив более 100 миллионов долларов в избирательную кампанию Трампа, размещая практически постоянный поток протрамповских материалов на своей платформе социальных сетей X и выступая на публике в поддержку кандидата в колеблющемся штате Пенсильвания.

Информация о сотрудниках SpaceX, о которой не сообщалось, показывает, в какой степени Маск хочет заполнить потенциальную администрацию Трампа своими ближайшими доверенными лицами, даже несмотря на то, что его многомиллиардные государственные контракты создают конфликт с любой государственной должностью.

Илон Маск и руководители SpaceX и Tesla, его компании по производству электромобилей, не ответили в среду на просьбы прокомментировать ситуацию. Представитель переходной команды Трампа также не ответил на просьбу о комментариях.

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Шесть компаний, которые курирует Маск, тесно связаны с федеральными агентствами. Они зарабатывают миллиарды на контрактах по запуску ракет, строительству спутников и предоставлению услуг космической связи.

Tesla зарабатывает сотни миллионов на квотах на выбросы, созданных федеральным законом. А компании Маска столкнулись как минимум с 20 недавними расследованиями, включая одно, нацеленное на технологию беспилотных автомобилей, которую Tesla считает ключевой для своего будущего.

Илон Маск на предвыборном митинге Трампа Фото: Elon Musk/Twitter

Но теперь все изменится. Маск даже может получить полномочия контролировать федеральные агентства сам, если Трамп выполнит обещание назначить его главой правительственной комиссии по эффективности. 45-й президент был восхищен "чистками" в Twitter, когда Маск его купил и миллиардер обещал сэкономить по меньшей мере 2 триллиона долларов федерального бюджета.

Результатом может стать устранение или ослабление одного из главных сдерживающих факторов власти Маска: федерального правительства.

Экономист Хэл Сингер, консультирующий стороны, подающие антимонопольные иски против технологических компаний, заявил, что Tesla и SpaceX могут рассчитывать на меньшее внимание со стороны Министерства юстиции. Зато там будут активно интересоваться врагами Маска и Трампа, как это было во время первого президентского срока республиканца.

Илон Маск получит больше налоговых скидок для Tesla

Трамп, который когда-то выступал против электромобилей, уже сменил свое мнение. "Я за электромобили. Я должен это сделать, потому что Илон очень сильно меня поддержал", — пошутил Трамп на предвыборном митинге месяц назад.

Илон Маск на семейном фото с Дональдом Трампом Фото: KaiTrumpGolfs/X

Дональд Трамп также ясно дал понять в недавних интервью, что он использует свои исполнительные полномочия, чтобы помочь своему другу.

"Мы должны сделать жизнь наших умных людей лучше. А он умнее всех", — говорил Дональд на митинге в июле.

По оценкам Forbes, в среду, 6 ноября, состояние Илона Маска выросло на 20 миллиардов долларов, поскольку акции Tesla выросли после выборов, в результате чего его общий чистый капитал достиг 285 миллиардов долларов.

Tesla получает налоговую скидку в размере 7500 долларов США на покупку электромобилей, что помогает снизить стоимость покупки одного из ее автомобилей. Tesla в прошлом году также заработала 1,79 миллиарда долларов США на углеродных кредитах, согласно ее последнему годовому отчету. Она продает кредиты другим автопроизводителям, чьи автопарки не соответствуют ограничениям выбросов, установленным федеральным правительством, а также Европейскому союзу, Калифорнии и Китаю.

Изменения в налоговом кредите, предоставляемом покупателям новых автомобилей, и в федеральных стандартах выбросов для новых автомобилей могут повлиять на выгоды, получаемые Tesla, хотя ее конкуренты General Motors и Ford нуждаются в кредите больше, чем Tesla, считают экономисты и юристы по вопросам регулирования.

Ради Илона Маска могут отменить миссию на Луну

И его союзники в Конгрессе и в Федеральной комиссии по связи уже оспорили решение комиссии об отмене плана предоставления SpaceX субсидии в размере 856 миллионов долларов на предоставление широкополосного интернет-услуг в сельских районах Соединенных Штатов. Усилия были частично возглавлены Бренданом Карром, республиканским комиссаром в FCC. Он отстаивал интересы Маска и SpaceX в своих социальных сетях в последние месяцы, даже вмешавшись в битву Маска с правительством Бразилии по поводу X, хотя эта социальная медиакомпания не входит в компетенцию Карра.

Илон Маск Фото: SpaceX

SpaceX также имеет крупные контракты с Министерством обороны, их так много, что чиновники Пентагона начали беспокоиться о том, что они чрезмерно зависят от компании Маска в вопросах запуска ракет. Например он может посодействовать отмене миссии Artemis на Луну и вместо этого заняться полетами на Марс, которыми Илон одержим. Трамп еще в 2019 году шутил, что США уже были на Луне и "это не так уж и волнующе".

Кажется очевидным, что Маск, скорее всего, увидит некую отдачу от своих усилий по оказанию помощи Дональду Трампу выиграть выборы в США. Грядущие недели и месяцы дадут большую ясность относительно того, какими будут эти выгоды.

"Он бы в любом случае справился. Но при Трампе он определенно справится лучше. Вероятно, это стоило его инвестиций", — отмечают журналисты.

Напомним, Илон Маск уже появился на семейном фото Дональда Трампа, празднуя победу кандидата-республиканца на выборах в США.