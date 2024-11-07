"Особенный гений": как Илон Маск помог Дональду Трампу выиграть выборы в США

Илон Маск осуществлял активное продвижение Трампа, потратив 120 млн долларов на поддержку республиканца. В то же время миллиардер имеет свои как личные, так и бизнес-мотивы, по которым он выступил на стороне политика.

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Успех республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в частности связан с поддержкой миллиардера и бизнесмена Илона Маска. Несмотря на активную агрессивную поддержку и кампанию дезинформации Маск тоже преследует свои цели, пишет издание The Times.

Несмотря на сначала напряженные отношения, сейчас между ними довольно крепкое взаимодействие, а сам Трамп назвал Маска "особенным гением", которого надо "защищать". Бизнесмен активно выступал в поддержку республиканца, вложил почти 120 млн долларов и появлялся на публичных мероприятиях.

Однако критики Маска убеждены, что тот пытается использовать свое влияние по нескольким мотивам. Первым является распространение дезинформации, благодаря которой Маску удается продвигать, в частности, и конспирологические теории через соцсеть X.

Журналисты пишут, что Маск изменил политику конфиденциальности в отношении языка вражды, а также восстановил ряд заблокированных аккаунтов, в том числе учетный профиль Дональда Трампа. Экспресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки назвала миллиардера "пропагандистом дезинформации", который теперь имеет "прямую связь с Овальным кабинетом".

Вторым мотивом активной поддержки Трампа является защита его бизнес-интересов. В частности из-за резко негативного отношения республиканца к китайским электрокарам, компания Tesla может получить преимущества на американском рынке в сфере электромобилей.

Учитывая значительные прибыли на рынке электрокаров и заинтересованности в получении ряда продукции из Тайваня, Маск не критикует активно Китай. В общем бизнесмен пытается комментировать только вопросы американской внутренней политики.

Также интересы Маска есть в оборонной сфере США, ведь Tesla и SpaceX получают миллиардные контракты на оборонные программы Пентагона. На фоне вероятной войны КНР за Тайвань, бизнесмен уже распорядился вывести ряд производственных мощностей Tesla во Вьетнам.

Отец Маска Эррол считает, что его сын стал ключевой фигурой для Трампа, и убежден, что люди верят как Трампу, так и Илону.

"Илон невероятно занят несколькими многомиллиардными проектами, но он всегда найдет время для поддержки Трампа, если тот будет нуждаться в его консультациях", — сказал отец миллиардера, добавив, что Трамп только выиграет, привлекая Илона в свою команду.

Напомним, Фокус писал, что Илона Маска вызывают в суд из-за раздачи миллионов долларов избирателям. Маск пообещал давать по $1 млн в день случайно выбранным людям, которые подпишут петицию, обещающую поддержку свободы слова и право на оружие.

Также мы рассказывали, как миллиардер купил огромное поместье в Техасе за 35 млн долларов для своих 11 детей. Поместье состоит из нескольких зданий, которые построены в стиле роскошных домов в итальянской Тоскане.