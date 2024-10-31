Илона Маска вызывают в суд из-за раздачи миллионов долларов избирателям

Маск пообещал давать по $1 млн в день случайно выбранным людям, которые подпишут петицию, обещающую поддержку свободы слова и право на оружие.

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Илону Маску предписано явиться на слушание в четверг, 31 октября, по иску прокурора с требованием заблокировать раздачу миллиардером 1 миллиона долларов в день зарегистрированным избирателям колеблющихся штатов в преддверии выборов в США, которые состоятся 5 ноября. Об этом пишет Reuters.

Илон Маск начал раздавать по миллиону долларов в день

Слушание перед судьей Анджело Фольеттой касается попытки окружного прокурора Филадельфии Ларри Краснера остановить раздачу подарков менее чем за неделю до ожесточенных президентских выборов в США между бывшим президентом-республиканцем Дональдом Трампом и вице-президентом-демократом Камалой Харрис.

Краснер самого Илона Маска и его политический комитет действий America PAC в разработке "незаконной лотерейной схемы для влияния на избирателей".

Маск пообещал давать по одному миллиону долларов в день случайно выбранным людям, которые подпишут петицию, обещающую поддержку свободы слова и право на оружие. Подписавшиеся должны были быть зарегистрированными избирателями в одном из семи штатов, которые, скорее всего, определят исход выборов 5 ноября — Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада, Северная Каролина, Пенсильвания и Висконсин.

Маск передал первый миллион долларов участнику митинга 19 октября, организованного America PAC в Гаррисберге, штат Пенсильвания.

В иске Краснера от 28 октября утверждается, что раздача миллионов долларов представляет собой незаконную лотерею, несанкционированную государством, которое имеет исключительное право проводить и регулировать их. В иске также говорится, что она нарушает законы о защите прав потребителей, "используя обманчивые, неопределенные или вводящие в заблуждение заявления" о своих правилах.

"Проведение незаконной лотереи и нарушение прав потребителей являются достаточным основанием для вынесения судебного запрета и вывода о том, что деятельность America PAC и Маска должна быть немедленно прекращена до предстоящих президентских выборов 5 ноября", — говорится в иске.

Юристы Маска и America PAC не отреагировали на просьбу прокомментировать ситуацию.

Некоторые эксперты по правовым вопросам заявили, что раздача Маска также может потенциально нарушать федеральные законы, которые запрещают платить людям за голосование. Другие говорят, что Маск вне подозрений, поскольку для участия людям требуется только подписать петицию.

Иск Краснера был подан в суд штата Пенсильвания, и в нем не утверждается, что раздача миллионов Маском нарушает федеральный закон.

Министерство юстиции США предупредило комитет America PAC, что раздача подарков может нарушить федеральный закон, сообщили на прошлой неделе многочисленные новостные агентства, хотя федеральные прокуроры не предприняли никаких публичных действий.

Маск, которого журнал Forbes считает самым богатым человеком в мире, по данным федеральных отчетов, на сегодняшний день пожертвовал около 120 миллионов долларов организации America PAC, что делает ее важнейшей частью попытки Трампа вернуться в Белый дом.

Предприниматель все активнее поддерживает республиканские идеи и в этом году стал ярым сторонником Трампа.

Трамп, в свою очередь, заявил, что в случае своего избрания он назначит Маска главой правительственной комиссии по эффективности.

Напомним, ранее на Илона Маска подала в суд голливудская кинокомпания Alcon Entertainment, заявив, что Tesla использовала на недавнем мероприятии образы, вдохновленные фильмом 2017 года "Бегущий по лезвию 2049", даже после того, как ей отказали в разрешении.