Ілона Маска викликають до суду через роздачу мільйонів доларів виборцям

Маск пообіцяв давати по $1 млн на день випадково обраним людям, які підпишуть петицію, що обіцяє підтримку свободи слова і право на зброю.

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Ілону Маску наказано з'явитися на слухання в четвер, 31 жовтня, за позовом прокурора з вимогою заблокувати роздачу мільярдером 1 мільйона доларів на день зареєстрованим виборцям штатів, що вагаються, напередодні виборів у США, які відбудуться 5 листопада. Про це пише Reuters.

Ілон Маск почав роздавати по мільйону доларів на день

Слухання перед суддею Анджело Фольєттою стосується спроби окружного прокурора Філадельфії Ларрі Краснера зупинити роздачу подарунків менш ніж за тиждень до запеклих президентських виборів у США між колишнім президентом-республіканцем Дональдом Трампом та віцепрезиденткою-демократкою Камалою Гарріс.

Краснер самого Ілона Маска і його політичний комітет дій America PAC у розробці "незаконної лотерейної схеми для впливу на виборців".

Маск пообіцяв давати по одному мільйону доларів на день випадково обраним людям, які підпишуть петицію, що обіцяє підтримку свободи слова і право на зброю. Ті, хто підписався, мали бути зареєстрованими виборцями в одному із семи штатів, які, найімовірніше, визначать результат виборів 5 листопада — Аризона, Джорджія, Мічиган, Невада, Північна Кароліна, Пенсільванія і Вісконсин.

Маск передав перший мільйон доларів учаснику мітингу 19 жовтня, організованого America PAC у Гаррісберзі, штат Пенсільванія.

У позові Краснера від 28 жовтня стверджується, що роздача мільйонів доларів являє собою незаконну лотерею, несанкціоновану державою, яка має виключне право проводити і регулювати їх. У позові також ідеться про те, що вона порушує закони про захист прав споживачів, "використовуючи оманливі, невизначені або такі, що вводять в оману заяви" про свої правила.

"Проведення незаконної лотереї та порушення прав споживачів є достатньою підставою для винесення судової заборони і висновку про те, що діяльність America PAC і Маска має бути негайно припинена до майбутніх президентських виборів 5 листопада", — йдеться в позові.

Юристи Маска і America PAC не відреагували на прохання прокоментувати ситуацію.

Деякі експерти з правових питань заявили, що роздача Маска також може потенційно порушувати федеральні закони, які забороняють платити людям за голосування. Інші кажуть, що Маск поза підозрою, оскільки для участі людям потрібно тільки підписати петицію.

Позов Краснера було подано до суду штату Пенсільванія, і в ньому не стверджується, що роздача мільйонів Маском порушує федеральний закон.

Міністерство юстиції США попередило комітет America PAC, що роздача подарунків може порушити федеральний закон, повідомили минулого тижня численні новинні агенції, хоча федеральні прокурори не вчинили жодних публічних дій.

Маск, якого журнал Forbes вважає найбагатшою людиною у світі, за даними федеральних звітів, на сьогодні пожертвував близько 120 мільйонів доларів організації America PAC, що робить її найважливішою частиною спроби Трампа повернутися в Білий дім.

Підприємець дедалі активніше підтримує республіканські ідеї і цього року став затятим прихильником Трампа.

Трамп, зі свого боку, заявив, що в разі свого обрання він призначить Маска головою урядової комісії з ефективності.

Нагадаємо, раніше на Ілона Маска подала до суду голлівудська кінокомпанія Alcon Entertainment, заявивши, що Tesla використовувала на нещодавньому заході образи, натхненні фільмом 2017 року "Той, хто біжить по лезу 2049", навіть після того, як їй відмовили в дозволі.