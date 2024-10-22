На Ілона Маска подали до суду творці фільму "Той, хто біжить по лезу 2049"

Презентація електричних таксі Tesla Cybercab і мікроавтобуса Robovan від Ілона Маска вже викликала більше скандалів, ніж захоплення.

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Голлівудська кінокомпанія Alcon Entertainment подала до суду на Ілона Маска, заявивши, що Tesla використовувала на нещодавньому заході образи, натхненні фільмом 2017 року "Той, хто біжить по лезу 2049", навіть після того, як їй відмовили в дозволі. Про це повідомляє South China Morning Post.

Презентація роботаксі та мікроавтобуса Tesla

Продюсерська компанія, яка також фінансувала і спродюсувала такі фільми, як "Невидима сторона" і "Книга Ілая", подала позов, звинувачуючи Маска в порушенні авторських прав, заявивши, що вона спеціально відмовилася надати дозвіл на використання зображень.

В Alcon також стверджують, що Tesla не зверталася за дозволом до дня заходу, який відбувся 10 жовтня. Як відповідачі вказані Маск, Tesla і Warner Brothers Discovery, яка проводила захід на своїй студії.

Довгоочікувана презентація Cybercab на початку цього місяця отримала назву "Ми, роботи" — ймовірно, на честь книги Айзека Азімова зі схожою назвою або фільму 2004 року. Tesla презентувала повністю автономний транспортний засіб, у якому відсутні елементи управління, такі як кермо і педалі.

У ньому були представлені зображення, натхненні фільмом "Той, хто біжить по лезу 2049", в якому фігурують безпілотні автомобілі. У презентації був слайд із зображенням, створеним штучним інтелектом (ШІ), схожим на кадр із фільму, де персонаж Раяна Гослінга дивиться в апокаліптичний світ.

Трейлер "Той, хто біжить по лезу 2049"

Tesla, Маск і Warner Brothers Discovery не відразу відреагували на прохання прокоментувати позов.

Маск давно посилався на "Того, хто біжить по лезу" — класичний науково-фантастичний фільм 1982 року про антиутопічне майбутнє та екологічний колапс. Говорячи про Cybertruck від Tesla, він сказав, що хотів би розробити "справді футуристичний кіберпанківський пікап у стилі "Того, хто біжить по лезу", а 2019 року поділився посиланням на початкові титри фільму. "Той, хто біжить по лезу 2049" був продовженням оригінального фільму.

Alcon заявила, що дії Tesla "є явно недобросовісними і навмисно зловмисними діями", і що додавання зображень було спрямоване на те, щоб зробити захід "привабливішим для світової аудиторії", а бренд "Той, хто біжить по лезу" використовувати для продажу автомобілів Tesla.

Виробнича компанія заявила, що відхилила запит через побоювання, що "вкрай політизована поведінка" Маска може завдати шкоди бренду. Мільярдер-засновник Tesla і SpaceX дедалі частіше висловлюється з політичних питань і вважає себе головним спонсором кандидата в президенти Дональда Трампа.

Alcon не хоче, щоб Blade Runner 2049 був пов'язаний з Маском, Tesla або будь-якою з його компаній, йдеться в позові. Компанія додала, що зображення можуть викликати плутанину, оскільки Alcon веде переговори з іншими автомобільними брендами для свого майбутнього шоу Amazon Blade Runner 2099.

Електричні таксі та шатл Tesla пересуваються виключно на автопілоті Фото: Tesla

"Помилковий зв'язок" фільму з Tesla тепер "непоправно вплетений у світову медійну павутину, і відповідачі знали, що це неминуче станеться, і це посилює ризики шкоди і плутанини", йдеться в позові.

"Усе це віддавало надуманим приводом, покликаним пов'язати Cybercab від Tesla із сильними голлівудськими брендами в той час, коли Tesla і Маск перебувають у сварці з Голлівудом", — ідеться в позові Alcon.

Останніми роками Маск дедалі більше дистанціювався від Каліфорнії, покинувши штат і перенісши штаб-квартиру Tesla в Техас.

Нагадаємо, фільм "Той, хто біжить по лезу 2049", сиквел оригінального фільму 1982 року, був знятий режисером Дені Вільневом і зібрав у прокаті понад 275 мільйонів доларів США. Головну роль у ньому виконав Раян Гослінг.

Раян Гослінг у фільмі "Той, хто біжить по лезу 2049" Фото: IMDB

Компанія Alcon не єдина, хто виступає проти голлівудських відсилань Tesla. У дописі в соціальних мережах на початку цього місяця режисер фільму "Я, робот" Алекс Прояс також розмістив поруч зображення свого фільму та зображення заходу Tesla, написавши: "Гей, Ілоне, можна мені повернути мої проєкти, будь ласка?". Згодом відомий автомобільний сайт Carscoops звернув увагу на схожість Tesla Cybercab та гібридного купе Volkswagen XL1. Два авто мають дуже схожі силуети та вузькі фари, та й дверцята в обох піднімаються вгору.