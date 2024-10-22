На Илона Маска подали в суд создатели фильма "Бегущий по лезвию 2049"

Презентация электрических такси Tesla Cybercab и микроавтобуса Robovan от Илона Маска уже вызвала больше скандалов, чем восхищения.

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Голливудская кинокомпания Alcon Entertainment подала в суд на Илона Маска, заявив, что Tesla использовала на недавнем мероприятии образы, вдохновленные фильмом 2017 года "Бегущий по лезвию 2049", даже после того, как ей отказали в разрешении. Об этом сообщает South China Morning Post.

Презентация роботакси и микроавтобуса Tesla

Продюсерская компания, которая также финансировала и спродюсировала такие фильмы, как "Невидимая сторона" и "Книга Илая", подала иск, обвиняя Маска в нарушении авторских прав, заявив, что она специально отказалась предоставить разрешение на использование изображений.

В Alcon также утверждают, что Tesla не обращалась за разрешением до дня мероприятия, которое состоялось 10 октября. В качестве ответчиков указаны Маск, Tesla и Warner Brothers Discovery, которая проводила мероприятие на своей студии.

Долгожданная презентация Cybercab в начале этого месяца получила название "Мы, роботы" — вероятно, в честь книги Айзека Азимова с похожим названием или фильма 2004 года. Tesla представила полностью автономное транспортное средство, в котором отсутствуют элементы управления, такие как руль и педали.

В нем были представлены изображения, вдохновленные фильмом "Бегущий по лезвию 2049", в котором фигурируют беспилотные автомобили. В презентации был слайд с изображением, созданным искусственным интеллектом (ИИ), похожим на кадр из фильма, где персонаж Райана Гослинга смотрит в апокалиптический мир.

Трейлер "Бегущий по лезвию 2049"

Tesla, Маск и Warner Brothers Discovery не сразу отреагировали на просьбу прокомментировать иск.

Маск давно ссылался на "Бегущего по лезвию" — классический научно-фантастический фильм 1982 года об антиутопическом будущем и экологическом коллапсе. Говоря о Cybertruck от Tesla, он сказал, что хотел бы разработать "действительно футуристический киберпанковский пикап в стиле "Бегущего по лезвию", а в 2019 году поделился ссылкой на начальные титры фильма. "Бегущий по лезвию 2049" был продолжением оригинального фильма.

Alcon заявила, что действия Tesla "являются явно недобросовестными и преднамеренно злонамеренными действиями", и что добавление изображений было направлено на то, чтобы сделать мероприятие "более привлекательным для мировой аудитории", а бренд "Бегущий по лезвию" использовать для продажи автомобилей Tesla.

Производственная компания заявила, что отклонила запрос из-за опасений, что "крайне политизированное поведение" Маска может нанести ущерб бренду. Миллиардер-основатель Tesla и SpaceX все чаще высказывается по политическим вопросам и считает себя главным спонсором кандидата в президенты Дональда Трампа.

Alcon не хочет, чтобы Blade Runner 2049 был связан с Маском, Tesla или любой из его компаний, говорится в иске. Компания добавила, что изображения могут вызвать путаницу, поскольку Alcon ведет переговоры с другими автомобильными брендами для своего предстоящего шоу Amazon Blade Runner 2099.

Электрические такси и шаттл Tesla передвигаются исключительно на автопилоте Фото: Tesla

"Ложная связь" фильма с Tesla теперь "непоправимо вплетена в мировую медийную паутину, и ответчики знали, что это неизбежно произойдет, и это усиливает риски ущерба и путаницы", говорится в иске.

"Все это отдавало надуманным предлогом, призванным связать Cybercab от Tesla с сильными голливудскими брендами в то время, когда Tesla и Маск находятся в ссоре с Голливудом", — говорится в иске Alcon.

В последние годы Маск все больше дистанцировался от Калифорнии, покинув штат и перенеся штаб-квартиру Tesla в Техас.

Напомним, фильма "Бегущий по лезвию 2049", сиквел оригинального фильма 1982 года, был снят режиссером Дени Вильневом и собрал в прокате более 275 миллионов долларов США. Главную роль в нем исполнил Райан Гослинг.

Райан Гослинг в фильме "Бегущий по лезвию 2049" Фото: IMDB

Компания Alcon не единственная, кто выступает против голливудских отсылок Tesla. В сообщении в социальных сетях в начале этого месяца режиссер фильма "Я, робот" Алекс Пройас также разместил рядом изображения своего фильма и изображения мероприятия Tesla, написав: "Эй, Илон, можно мне вернуть мои проекты, пожалуйста?". Впоследствии известный автомобильный сайт Carscoops обратил внимание на сходство Tesla Cybercab и гибридного купе Volkswagen XL1. Два авто имеют очень похожие силуэты и узкие фары, да и двери у обоих поднимаются вверх.