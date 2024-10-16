Илона Маска обвинили в плагиате из-за дизайна новых Tesla (фото)

Дизайн Tesla Cybercab и Robovan вызвал ряд вопросов, ведь электрокары похожи на автомобили из фильма "Я, робот" и гибридного купе Volkswagen XL1.

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Новые беспилотные электромобили Tesla Cybercab и Robovan стали причиной скандала. Илона Маска обвинили в плагиате, ведь дизайн авто оказался до боли знакомым.

Сначала о плагиате заявил режиссер известного фильма "Я, робот" Алекс Прояс. На своей странице в соцсети Х он написал: "Привет, Илон. Могу ли я получить свои проекты обратно, пожалуйста?"

По мнению режиссера, новые Tesla Cybercab и Robovan очень похожи на автомобиль и автобус из кинокартины. Стоит отметить, что авто для фильма "Я, робот" создали на базе суперкара Audi R8.

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Кроме того, Алекс Прояс обратил внимание, что роботы Optimus на презентации Tesla очень напоминали роботов из его фильма. Да и само мероприятие имело похожее название We, robot ("Мы, робот"). Пока Илон Маск не ответил на обвинения в плагиате.

Tesla Cybercab и Volkswagen XL1 очень похожи Фото: carscoops.com Фото: carscoops.com Фото: carscoops.com Фото: carscoops.com

Впоследствии известный автомобильный сайт Carscoops обратил внимание на сходство Tesla Cybercab и гибридного купе Volkswagen XL1. Два авто имеют очень похожие силуэты и узкие фары, да и двери у обоих поднимаются вверх.

Напомним, что двухместное беспилотное такси Tesla Cybercab и 20-местный электробус Tesla Robovan не имеют руля и педалей и могут передвигаться исключительно на автопилоте. Cybercab планируют запустить в производство с 2026 года и продавать по цене в 30 000 долларов, а Robovan начнут производить несколько позже.

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