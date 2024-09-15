Новый кроссовер Chery оказался недорогим клоном Range Rover (фото)
Компактный кроссовер Chery Tiggo 7 Sport очень напоминает Range Rover Evoque и Sport. Модель предложат в бензиновых и дизельных версиях.
В интернет попали фото нового Chery Tiggo 7 Sport. Компактный бюджетный кроссовер вскоре поступит в продажу Китае по цене от 100 000 юаней ($14 000). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Кроссовер Chery Tiggo 7 Sport выглядит очень знакомо, ведь напоминает Range Rover Evoque и Sport. Особенно похожа передняя часть с характерной решеткой радиатора и продолговатыми фарами. Заднее стекло прикрыто немалым спойлером.
Размеры Chery Tiggo 7 Sport:
- длина — 4545 мм;
- ширина — 1898 мм;
- высота — 1865 мм;
- колесная база — 2672 мм;
- масса — 1484-1775 кг.
Салон Chery Tiggo 7 Sport не показали, зато раскрыли некоторые характеристики модели. Ее предложат в бензиновой и гибридной модификациях.
Бензиновый вариант оснащен 1,6-литровым турбомотором на 197 л.с. и 290 Нм. Средний расход топлива составляет 7 л/100 км.Важно
Плагин-гибрид Chery Tiggo 7 Sport получит 1,5-литровую 156-сильную турбочетверку и электромотор, мощность которого не сообщается. В комбинированном цикле авто будет расходовать 1,27 л/100 км.
Обе версии оснащены 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями. Привод может быть передним или полным.
Кстати, вскоре на украинский рынок приедет новый внедорожник от Chery в стиле Land Rover Defender.
Также Фокус рассказывал о новом кроссовере Chery Tiggo 4 Pro.