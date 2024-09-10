Названы самые надежные автомобили из Китая за 2024 год (фото)

Эксперты установили, что авто мировых брендов, собранные в КНР, надежнее моделей китайских брендов. Чаще всего владельцы жаловались на неудобные сиденья и некачественную картинку с камер.

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Опубликован рейтинг надежности авто из Китая. Сформировало его известное американское агентство J.D. Power и опубликовало результаты на своем сайте.

В рамках исследования опросили 31 942 владельца новых авто, приобретенных с июня 2023 по март 2024 года. Основным критерием надежности в J.D. Power является количество поломок и проблем на 100 авто.

Эксперты отметили надежность Honda Accord китайского производства Фото: autohome.com.cn

В рейтинг попала 221 модель 48 марок. Эксперты отдельно проанализировали надежность всех брендов (массовых и премиальных), а также местных китайских автопроизводителей.

Исследование показало, что надежность авто в целом ухудшилась и средний показатель по рынку вырос до 212 неисправностей на 100 авто. У массовых брендов он составил 209, у премиальных — 213, а у китайских — 216. Чаще всего респонденты жаловались на неудобные сиденья и плохое качество картинки с камер.

MG5 стал самым надежным компактным авто Фото: autohome.com.cn

В сегменте массовых авто самой надежной оказалась продукция Honda, выпускаемая на китайских предприятиях GAC (195 неисправностей на 100 авто) и Dongfeng (198). Среди премиальных авто с большим отрывом лидирует Porsche (192). Ну а среди китайских автопроизводителей лучшими стали бренды Chery (203), Geely (204) и GAC Trumpchi (206).

Важно

Названы лучшие подержанные авто из США стоимостью до $20 000 (фото)

Кроме того, назвали самые надежные авто в разных классах:

малые автомобили — Honda Fit;

компактные авто — MG5;

компактные премиальные авто — Volvo S60;

среднеразмерные авто — Honda Civic и VW Golf;

среднеразмерные бюджетные авто — Nissan Tiida;

среднеразмерные премиальные авто — Mercedes-Benz E-Class;

семейные авто — Honda Accord;

большие премиальные авто — Mercedes-Benz S-Class;

минивэны — Honda Elysion;

малые кроссоверы — Volkswagen T-Cross;

компактные кроссоверы — Changan CS35 Plus;

компактные премиальные кроссоверы — Lexus NX;

среднеразмерные кроссоверы — GAC Trumpchi Emkoo;

среднеразмерные бюджетные кроссоверы — Chery Tiggo 7 Plus;

среднеразмерные премиальные кроссоверы — Porsche Macan;

семейные кроссоверы — Buick Envision S;

большие кроссоверы — Honda Avancier;

полноразмерные премиальные внедорожники — Range Rover.

Между прочим, ранее в J.D. Power опубликовали "глобальный" рейтинг надежности новых автомобилей.

Также Фокус рассказывал о самых надежных подержанных авто возрастом от 5 до 10 лет.