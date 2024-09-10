Названы самые надежные автомобили из Китая за 2024 год (фото)
Эксперты установили, что авто мировых брендов, собранные в КНР, надежнее моделей китайских брендов. Чаще всего владельцы жаловались на неудобные сиденья и некачественную картинку с камер.
Опубликован рейтинг надежности авто из Китая. Сформировало его известное американское агентство J.D. Power и опубликовало результаты на своем сайте.
В рамках исследования опросили 31 942 владельца новых авто, приобретенных с июня 2023 по март 2024 года. Основным критерием надежности в J.D. Power является количество поломок и проблем на 100 авто.
В рейтинг попала 221 модель 48 марок. Эксперты отдельно проанализировали надежность всех брендов (массовых и премиальных), а также местных китайских автопроизводителей.
Исследование показало, что надежность авто в целом ухудшилась и средний показатель по рынку вырос до 212 неисправностей на 100 авто. У массовых брендов он составил 209, у премиальных — 213, а у китайских — 216. Чаще всего респонденты жаловались на неудобные сиденья и плохое качество картинки с камер.
В сегменте массовых авто самой надежной оказалась продукция Honda, выпускаемая на китайских предприятиях GAC (195 неисправностей на 100 авто) и Dongfeng (198). Среди премиальных авто с большим отрывом лидирует Porsche (192). Ну а среди китайских автопроизводителей лучшими стали бренды Chery (203), Geely (204) и GAC Trumpchi (206).Важно
Кроме того, назвали самые надежные авто в разных классах:
- малые автомобили — Honda Fit;
- компактные авто — MG5;
- компактные премиальные авто — Volvo S60;
- среднеразмерные авто — Honda Civic и VW Golf;
- среднеразмерные бюджетные авто — Nissan Tiida;
- среднеразмерные премиальные авто — Mercedes-Benz E-Class;
- семейные авто — Honda Accord;
- большие премиальные авто — Mercedes-Benz S-Class;
- минивэны — Honda Elysion;
- малые кроссоверы — Volkswagen T-Cross;
- компактные кроссоверы — Changan CS35 Plus;
- компактные премиальные кроссоверы — Lexus NX;
- среднеразмерные кроссоверы — GAC Trumpchi Emkoo;
- среднеразмерные бюджетные кроссоверы — Chery Tiggo 7 Plus;
- среднеразмерные премиальные кроссоверы — Porsche Macan;
- семейные кроссоверы — Buick Envision S;
- большие кроссоверы — Honda Avancier;
- полноразмерные премиальные внедорожники — Range Rover.
Между прочим, ранее в J.D. Power опубликовали "глобальный" рейтинг надежности новых автомобилей.
Также Фокус рассказывал о самых надежных подержанных авто возрастом от 5 до 10 лет.