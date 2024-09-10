Названо найнадійніші автомобілі з Китаю за 2024 рік (фото)

Експерти встановили, що авто світових брендів, зібрані в КНР, надійніші за моделі китайських брендів. Найчастіше власники скаржилися на незручні сидіння та неякісну картинку з камер.

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Опубліковано рейтинг надійності авто з Китаю. Сформувало його відоме американське агентство J.D. Power і опублікувало результати на своєму сайті.

У рамках дослідження опитали 31 942 власника нових авто, придбаних із червня 2023 по березень 2024 року. Основним критерієм надійності в J.D. Power є кількість поломок та проблем на 100 авто.

Експерти відзначили надійність Honda Accord китайського виробництва Фото: autohome.com.cn

До рейтингу потрапила 221 модель 48 марок. Експерти окремо проаналізували надійність усіх брендів (масових та преміальних), а також місцевих китайських автовиробників.

Дослідження показало, що надійність авто загалом погіршилася і середній показник по ринку зріс до 212 несправностей на 100 авто. У масових брендів він склав 209, у преміальних – 213, а у китайських – 216. Найчастіше респонденти скаржилися на незручні сидіння та погану якість картинки з камер.

MG5 став найнадійнішим компактним авто Фото: autohome.com.cn

У сегменті масових авто найнадійнішою виявилася продукція Honda, яку випускають на китайських підприємствах GAC (195 несправностей на 100 авто) і Dongfeng (198). Серед преміальних авто з великим відривом лідирує Porsche (192). Ну а серед китайських автовиробників кращими стали бренди Chery (203), Geely (204) і GAC Trumpchi (206).

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Крім того, назвали найнадійніші авто в різних класах:

малі автомобілі – Honda Fit;

компактні авто — MG5;

компактні преміальні авто — Volvo S60;

середньорозмірні авто — Honda Civic і VW Golf;

середньорозмірні бюджетні авто — Nissan Tiida;

середньорозмірні преміальні авто — Mercedes-Benz E-Class;

сімейні авто – Honda Accord;

великі преміальні авто — Mercedes-Benz S-Class;

мінівени — Honda Elysion;

малі кросовери — Volkswagen T-Cross;

компактні кросовери — Changan CS35 Plus;

компактні преміальні кросовери — Lexus NX;

середньорозмірні кросовери — GAC Trumpchi Emkoo;

середньо розмірні бюджетні кросовери — Chery Tiggo 7 Plus;

середньорозмірні преміальні кросовери — Porsche Macan;

сімейні кросовери — Buick Envision S;

великі кросовери — Honda Avancier;

повнорозмірні преміальні позашляховики – Range Rover.

Між іншим, раніше в J.D. Power опублікували "глобальний" рейтинг надійності нових автомобілів.

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