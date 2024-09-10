Названо найнадійніші автомобілі з Китаю за 2024 рік (фото)
Експерти встановили, що авто світових брендів, зібрані в КНР, надійніші за моделі китайських брендів. Найчастіше власники скаржилися на незручні сидіння та неякісну картинку з камер.
Опубліковано рейтинг надійності авто з Китаю. Сформувало його відоме американське агентство J.D. Power і опублікувало результати на своєму сайті.
У рамках дослідження опитали 31 942 власника нових авто, придбаних із червня 2023 по березень 2024 року. Основним критерієм надійності в J.D. Power є кількість поломок та проблем на 100 авто.
До рейтингу потрапила 221 модель 48 марок. Експерти окремо проаналізували надійність усіх брендів (масових та преміальних), а також місцевих китайських автовиробників.
Дослідження показало, що надійність авто загалом погіршилася і середній показник по ринку зріс до 212 несправностей на 100 авто. У масових брендів він склав 209, у преміальних – 213, а у китайських – 216. Найчастіше респонденти скаржилися на незручні сидіння та погану якість картинки з камер.
У сегменті масових авто найнадійнішою виявилася продукція Honda, яку випускають на китайських підприємствах GAC (195 несправностей на 100 авто) і Dongfeng (198). Серед преміальних авто з великим відривом лідирує Porsche (192). Ну а серед китайських автовиробників кращими стали бренди Chery (203), Geely (204) і GAC Trumpchi (206).Важливо
Крім того, назвали найнадійніші авто в різних класах:
- малі автомобілі – Honda Fit;
- компактні авто — MG5;
- компактні преміальні авто — Volvo S60;
- середньорозмірні авто — Honda Civic і VW Golf;
- середньорозмірні бюджетні авто — Nissan Tiida;
- середньорозмірні преміальні авто — Mercedes-Benz E-Class;
- сімейні авто – Honda Accord;
- великі преміальні авто — Mercedes-Benz S-Class;
- мінівени — Honda Elysion;
- малі кросовери — Volkswagen T-Cross;
- компактні кросовери — Changan CS35 Plus;
- компактні преміальні кросовери — Lexus NX;
- середньорозмірні кросовери — GAC Trumpchi Emkoo;
- середньо розмірні бюджетні кросовери — Chery Tiggo 7 Plus;
- середньорозмірні преміальні кросовери — Porsche Macan;
- сімейні кросовери — Buick Envision S;
- великі кросовери — Honda Avancier;
- повнорозмірні преміальні позашляховики – Range Rover.
Між іншим, раніше в J.D. Power опублікували "глобальний" рейтинг надійності нових автомобілів.
Також Фокус розповідав про найнадійніші вживні авто віком від 5 до 10 років.