Названо кращі вживані авто зі США вартістю до $20 000 (фото)

До рейтингу потрапили вживані автомобілі різних класів — седани, кросовери та навіть спорткар. Найбільше моделей-переможців — у Toyota.

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В Україні за останні місяці різко виріс попит на вживані авто зі США. Зазвичай українці обирають дешеві моделі вартістю менш ніж 20 000 доларів. Саме рейтинг таких авто з пробігом випустило американське видання Conrumer Reports, яке спеціалізується на споживчих дослідженнях.

Експерти Conrumer Reports прагнули показати, що дешеві авто з пробігом не обов’язково погані. Вони створили рейтинг на основі результатів тестів автомобілів, даних про їхню надійність, а також інформації про їх безпеку та результатів краш-тестів. Кращі моделі визначили в різних класах та кількох цінових категоріях.

Легкове авто вартістю до $10 000 – Chevrolet Cruze 2017 року

Chevrolet Cruze Фото: General Motors

Chevrolet Cruze другого покоління комфортабельний, економічний та досить просторий. До того ж, модель непогано оснащена за свої гроші. Найвигіднішою є покупка Chevrolet Cruze 2017 року, адже він надійніший за модель 2016 року та дешевший за седани 2018-2019 років.

Легкове авто вартістю до $15 000 – Hyundai Elantra 2019 року

Hyundai Elantra Фото: Hyundai

Седан Hyundai Elantra цінують за легку керованість просторий другий ряд та невелику витрату пального. Модель 2019 року пройшла оновлення та отримала набір сучасних систем безпеки.

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Гібрид вартістю до $15 000 – Toyota Corolla 2021 року

Toyota Corolla Фото: Toyota

Седан Toyota Corolla простий та надійний, а ще витрачає 4,9 л на 100 км. До того ж, у нього 10 подушок безпеки і набір електронних "помічників".

Гібрид вартістю до $20 000 – Toyota RAV4 2018 року

Toyota RAV4 Фото: Toyota

Гібрид Toyota RAV4 четвертого покоління випускали з 2013 року, проте ціннішою є оновлена модель. Їй збільшили потужність, розширили комплектацію та доопрацювали підвіску. Кросовер комфортабельний, надійний та економічний.

Компактний росовер вартістю до $15 000 – Honda HR-V 2018 року

Honda HR-V Фото: Honda

Honda HR-V – компактний і економічний кросовер для міста. Від побратима Honda Fit/Jazz він успадкував просторий салон з трансформованими задніми кріслами. Версія ЕХ привабливіша завдяки багатій комплектації з безпеки.

Компактний кросовер вартістю до $20 000 – Kia Sportage 2021 року

Kia Sportage Фото: Kia

Кросовер Kia Sportage приваблює просторим салоном та непоганою керованістю. Утім, він не найкомфортніший, а бензинові двигуни не дуже економічні. Зате зазвичай авто багато оснащене.

Сімейний кросовер вартістю до $20 000 – Mazda CX-9 2020 року

Mazda CX-9 Фото: Mazda

Великий кросовер Mazda CX-9 другого покоління приваблює чудовою керованістю та тяговитим двигуном. У нього дуже якісний інтер’єр та зазвичай багата комплектація. Модель 2020 цікавіша, адже має покращену мультимедійну систему.

Преміальний кросовер вартістю до $20 000 – Buick Envision 2020 року

Buick Envision

Buick Envision – доступна альтернатива німецьким та японським кросоверам преміумкласу. Він багато оснащений та має непогану мультимедійну систему, а його салон порадує якістю. Авто комфортабельне і легке в керуванні.

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Пікап вартістю до $20 000 – Toyota Tacoma 2015 року

Toyota Tacoma Фото: Toyota

Пікап Toyota Tacoma другого покоління надзвичайно надійний, хоч його керованість і не найкраща. Його двигун V6 тяговитий і підходить для буксирування причепа. До того ж, можна обрати позашляхову версію TRD Off-Road.

Спортивні авто вартістю до $20 000 – Mazda MX-5 Miata 2019 року

Mazda MX-5 Фото: Mazda

Родстер Mazda MX-5 Miata має зразкову керованість і при цьому доступний та відносно недорогий в утриманні. Модель 2019 цікавіша, адже отримала потужніший 184-сильний двигун.

До речі, недавно в Consumer Reports опублікували рейтинг кращих електромобілів сучасності.

Також Фокус розповідав, що це видання назвало найнадійніші вживані авто віком 5-10 років.