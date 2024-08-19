В Україні різко виріс попит на вживані авто зі США: ТОП 5 популярних моделей (фото)

Так звані "битки" зі США зайняли 21% вторинного авторинку в Україні. Найбільшим попитом користуються електромобілі Tesla.

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Українці стали активніше ввозити вживані авто зі США. За липень їх поставили на облік 4,1 тисячі, що майже на 75% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Таку статистику наводить асоціація "Укравтопром".

Частка авто зі США на вторинному ринку зросла до 21%. Середній вік цих машин наразі становить 5,7 року і, звісно, більшість із них є так званими "битками" — авто після ДТП.

Tesla Model 3 залишається найпопулярнішим авто зі США в Україні Фото: Tesla

Майже половина ввезених авто зі США (44%) мають бензинові двигуни, а понад третина (37%) — є електромобілями. Частка гібридів становить 7%, а дизельних машин і авто з ГБО — по 6%.

Разом із тим, найпопулярнішими моделями авто з Америки є електромобілі. Серед лідерів — одразу дві моделі Tesla. У ТОП 5 переважають кросовери.

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Найпопулярніші авто зі США в Україні за липень 2024 року:

Tesla Model 3 — 418 зареєстрованих авто. Tesla Model Y — 401 од. Ford Escape — 280 од. Volkswagen Passat — 248 од. Jeep Cherokee — 245 од.

До речі, попит на електромобілі в Україні теж суттєво виріс, попри відключення електроенергії.

Також Фокус розповідав про найпопулярніші авто в Україні — серед них переважають кросовери.