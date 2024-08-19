В Украине резко вырос спрос на подержанные авто из США: ТОП 5 популярных моделей (фото)

Так называемые "битки" из США заняли 21% вторичного авторынка в Украине. Наибольшим спросом пользуются электромобили Tesla.

Related video

Украинцы стали активнее ввозить подержанные авто из США. За июль их поставили на учет 4,1 тысячи, что почти на 75% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такую статистику приводит ассоциация "Укравтопром".

Доля авто из США на вторичном рынке выросла до 21%. Средний возраст этих машин сейчас составляет 5,7 года и, конечно, большинство из них являются так называемыми "битками" — авто после ДТП.

Tesla Model 3 остается самым популярным авто из США в Украине Фото: Tesla

Почти половина ввезенных авто из США (44%) имеют бензиновые двигатели, а более трети (37%) — являются электромобилями. Доля гибридов составляет 7%, а дизельных машин и авто с ГБО — по 6%.

Вместе с тем, самыми популярными моделями авто из Америки являются электромобили. Среди лидеров — сразу две модели Tesla. В ТОП 5 преобладают кроссоверы.

Важно

В Украине презентовали новый электрический пикап Tesla Cybertruck (фото)

Самые популярные авто из США в Украине за июль 2024 года:

Tesla Model 3 — 418 зарегистрированных авто. Tesla Model Y — 401 ед. Ford Escape — 280 ед. Volkswagen Passat — 248 ед. Jeep Cherokee — 245 ед.

Кстати, спрос на электромобили в Украине тоже существенно вырос, несмотря на отключение электроэнергии.

Также Фокус рассказывал о самых популярных авто в Украине — среди них преобладают кроссоверы.