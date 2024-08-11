В Украине презентовали новый электрический пикап Tesla Cybertruck (фото)

Электрический пикап Tesla Cybertruck оснащен 600-сильной установкой. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 4,1 с и проехать 550 км без подзарядки.

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В Киеве на фестивале Cyberfest продемонстрировали новый Tesla Cybertruck. Это первый электропикап, ввезенный в Украину. На мероприятии побывал корреспондент Фокуса.

Авто оснащено 600-сильной установкой Фото: Тарас Брязгунов

Именно этот пикап Tesla Cybertruck недавно видели в Ровно. Его пришлось покупать у частного лица, ведь пока модель не продается за пределами США. По данным сайта Autogeek, стоимость автомобиля составила 155 000 долларов, хотя новым он стоит $79 990.

Запас хода пикапа достигает 550 км Фото: Тарас Брязгунов

В Украину привезли двухмоторную версию, ведь топовый трехмоторный вариант Cyberbeast пока очень редкий и чрезвычайно дорогой. Мощность электрокара составляет 600 л. с., что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 4,1 с и развивать 210 км/ч.

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Электромобиль Tesla Cybertruck оснащен батареей емкостью 123 кВт∙ч. Заявленный запас хода составляет 550 км.

Кузов авто изготовлен из толстой стали Фото: Тарас Брязгунов

5,7-метровый пикап Tesla Cybertruck весит 3 тонны. Он изготовлен из толстой прочной стали, которая выдерживает обстрел. Автомобиль получил 35-дюймовые шины, пневмоподвеску и управляемые задние колеса.

Кстати, недавно в Украину приехал новый "Гелендваген". Внедорожник предлагается не только в бензиновых и дизельных версиях, но и в электрическом варианте.

Также Фокус рассказывал, что в Германии видели коллекционные спорткары Porsche на украинских номерах.