В Германии заметили редкие коллекционные Porsche на украинских номерах (фото)

В Германию приехали редкие лимитированные купе Porsche 911 S/T и GT2 из Украины. Эксклюзивные спорткары зарегистрированы в Днепропетровской области.

Related video

В немецком Дюссельдорфе сфотографировали раритетные Porsche 911. Коллекционные спорткары имеют украинские номера. Об этом сообщает сайт ТопЖир.

Автомобили зарегистрированы в Днепропетровской области Фото: supercars_ua

Если точнее, то в Porsche 911 номера Днепропетровской области. Стоит отметить, что именно в Днепре есть немалая коллекция редких Porsche и других спортивных авто.

Porsche 911 S/T Фото: supercars_ua Фото: supercars_ua

Оба спорткара действительно редкие. Первый из них — новый Porsche 911 S/T 2024 года, изготовленный лимитированной серией из 1963 авто. Купе является более сдержанной версией Porsche 911 GT3 без огромного антикрыла.

Важно

Ferrari и Rolls-Royce: какие суперкары и элитные авто появились в Украине в 2024 году (фото)

Porsche 911 S/T весит всего 1380 кг и оснащен высокооборотной атмосферной оппозитной шестеркой объемом 4,0 л и мощностью 525 л. с. С 6-ступенчатой механической КПП разгон до сотни занимает 3,7 с, а максимальная скорость ограничена на отметке 300 км/ч.

Porsche 911 GT2 Фото: supercars_ua Фото: supercars_ua

Второе купе — еще более редкий Porsche 911 GT2 2008 года (в кузове 997), который имеет и антикрыло, и обвес. Таких купе собрали 1242. Спорткар оснащен 3,6-литровым 530-сильным турбомотором и способен разогнаться до 100 км/ч за 3,6 с и развить 329 км/ч.

Кстати, в эти дни спорткар Porsche 911 Turbo отмечает свой 50-летний юбилей.

Также Фокус рассказывал, что в Украину привезли первый пикап Tesla Cybertruck.