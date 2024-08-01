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Авто

Пионер турбонаддува: Porsche 911 Turbo отмечает 50-летие (фото)

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Фото: Porsche | В музее Porsche открыли экспозицию к 50-летию 911 Turbo

Porsche 911 Turbo планировали выпустить лимитированной серией из 400 машин, но он стал очень популярным и его изготавливают уже полвека. Именно эта модель дала толчок развитию турбонаддува для авто.

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В наши дни турбонаддув является привычной технологией, которую можно встретить даже на бюджетных авто вроде Renault Logan. А еще полвека назад он считался чем-то фантастическим. Популяризировал его спорткар Porsche 911 Turbo, который в эти дни отмечает свое 50-летие. О появлении этого авто рассказали на официальном сайте Porsche.

Porsche 911 Turbo 1974, Porsche 911 Turbo, Porsche 911, спорткар Porsche Fullscreen
Porsche 911 Turbo 1974 года
Фото: Porsche

Стоит отметить, что Porsche 911 Turbo не был первым серийным авто с турбонаддувом — до него существовали Oldsmobile Jetfire и BMW 2002 Turbo. Однако именно эта модель дала толчок развитию технологии.

Porsche 911 Turbo 1974, Porsche 911 Turbo, Porsche 911, спорткар Porsche Fullscreen
Первый Porsche 911 Turbo получила сестра Фердинанда Порше
Фото: Porsche

История Porsche 911 Turbo берет начало в первой половине 70-х годов. Инженеры Porsche видели перспективу в авиационной технологии турбонаддува, но не на серийных авто, а на гоночных.

Начались работы над моделями 934 и 935 — Porsche 911 с турбмотором для гонок на выносливость. А поскольку их правила требовали наличия серийного аналога гоночного авто, то решили выпустить лимитированную партию из всего 400 Porsche 911 Turbo.

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Все Porsche 911 Turbo оснащены оппозитной шестеркой с наддувом
Фото: Porsche

За основу взяли купе Porsche 911 Carrera в 930 кузове. 3,0-литровую оппозитную шестерку воздушного охлаждения оснастили турбиной, что увеличило ее мощность до 260 л. с. Результат — 5,5 с до сотни и максимальные 250 км/ч. Для улучшения управляемости расширили заднюю колею и установили большое антикрыло.

Porsche 935, Porsche 911 Turbo, Porsche 911, спорткар Porsche Fullscreen
845-сильный Porsche 935 выиграл 24-часовую гонку в Ле-Мане
Фото: Porsche

Новый Porsche 911 Turbo показали на автошоу в Париже в 1974 году. Спрос на модель превысил все ожидания: за 4 года выпустили 2800 купе — в 7 раз больше, чем планировалось.

Porsche 911 Turbo Cabriolet, Porsche 911 Turbo, Porsche 911, спорткар Porsche Fullscreen
кабриолет Porsche 911 Turbo
Фото: Porsche

Кстати, гоночные Porsche также себя отлично показали — в частности, 845-сильный спорткар 935 выиграл в 1979 году знаменитую 24-часовую гонку в Ле-Мане.

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Развитие модели решили продолжить. Сначала в 1978 году выпустили новую ее версию с 3,3-литровым 300-сильным мотором, а через пять лет мощность выросла до 330 сил.

Porsche 911 Turbo Flachbau,Porsche 911 Turbo, Porsche 911, спорткар Porsche Fullscreen
Porsche 911 Turbo Flachbau с выдвижными фарами
Фото: Mecum

Максимальная скорость выросла до 278 км/ч. Линейку пополнили кабриолет, тарга со съемной крышей и вариант Flachbau с выдвижными фарами. Кстати, именно на основе 911 Turbo создали Porsche 959 — первый суперкар марки.

Porsche 964 Turbo, Porsche 911 Turbo, Porsche 911, спорткар Porsche Fullscreen
Porsche 911 Turbo 1990 года
Фото: Porsche

Всего было выпущено 21 589 Porsche 911 Turbo первого поколения. Поскольку в 1989 году дебютировала новая генерация 911 (в кузове 964), то через год выпустили и ее вариант с турбонаддувом. Сначала он сохранил 330-сильный мотор, но впоследствии появились 3,6-литровые модификации на 360 и 381 л.с.

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Porsche 911 Turbo 1995 года
Фото: Bring a Trailer

Porsche 911 Turbo 1995 года в кузове 993 стал более обтекаемым и мощным, а еще получил полный привод. Стандартный вариант развивал 408 л. с., а Turbo S — 450 л. с. В последнем случае разгон до сотни занимал 3,9 с, а максимальная скорость составила 296 км/ч.

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Porsche 911 Turbo четвертого поколения
Фото: Topcars UA

Porsche 911 Turbo четвертого поколения (индекс 996) отличался нестандартным дизайном фар. Мощность почти не изменилась (420-450 л.с.), но двигатели получили жидкостное охлаждение. Также появилась автоматическая КПП Tiptronic, ведь с этого времени модель начали позиционировать, как практичный спорткар на каждый день.

Porsche 911 Turbo 997, Porsche 911 Turbo, Porsche 911, спорткар Porsche Fullscreen
Porsche 911 Turbo 997
Фото: Porsche

Уже на следующем Porsche 911 Turbo в 997 вернулись к классическому дизайну с круглыми фарами. Отдача 3,8-литровой турбошестерни выросла до 500-530 л. с., а 7-ступенчатый робот PDK существенно улучшил динамику — 3,3 с до сотни.

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Porsche 911 Turbo 2015 года
Фото: topgir.com.ua

В последнее время мощность Porsche 911 Turbo стремительно растет. Так, в 2015 году она выросла до 580-600 сил, а в нынешнем поколении 992 уже достигла 650 сил. Разгон до 100 км/ч занимает 2,7 с, а максимальная скорость выросла до 330 км/ч.

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Современный 650-сильный Porsche 911 Turbo S современный 650-сильный Porsche 911 Turbo S
Фото: Porsche

В наше время турбонаддув получили почти все Porsche 911, однако Turbo остается мощным флагманом в линейке. К юбилею модели в музее Porsche в Штутгарте подготовили экспозицию, где показали основные ее версии и самый первый 911 Turbo, который получила сестра Фердинанда Порше Луиза Пих.

Кстати, недавно свой 125-летний юбилей отпраздновал FIAT — крупнейший итальянский автопроизводитель.

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