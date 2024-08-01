Пионер турбонаддува: Porsche 911 Turbo отмечает 50-летие (фото)

Porsche 911 Turbo планировали выпустить лимитированной серией из 400 машин, но он стал очень популярным и его изготавливают уже полвека. Именно эта модель дала толчок развитию турбонаддува для авто.

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В наши дни турбонаддув является привычной технологией, которую можно встретить даже на бюджетных авто вроде Renault Logan. А еще полвека назад он считался чем-то фантастическим. Популяризировал его спорткар Porsche 911 Turbo, который в эти дни отмечает свое 50-летие. О появлении этого авто рассказали на официальном сайте Porsche.

Porsche 911 Turbo 1974 года Фото: Porsche

Стоит отметить, что Porsche 911 Turbo не был первым серийным авто с турбонаддувом — до него существовали Oldsmobile Jetfire и BMW 2002 Turbo. Однако именно эта модель дала толчок развитию технологии.

Первый Porsche 911 Turbo получила сестра Фердинанда Порше Фото: Porsche

История Porsche 911 Turbo берет начало в первой половине 70-х годов. Инженеры Porsche видели перспективу в авиационной технологии турбонаддува, но не на серийных авто, а на гоночных.

Начались работы над моделями 934 и 935 — Porsche 911 с турбмотором для гонок на выносливость. А поскольку их правила требовали наличия серийного аналога гоночного авто, то решили выпустить лимитированную партию из всего 400 Porsche 911 Turbo.

Все Porsche 911 Turbo оснащены оппозитной шестеркой с наддувом Фото: Porsche

За основу взяли купе Porsche 911 Carrera в 930 кузове. 3,0-литровую оппозитную шестерку воздушного охлаждения оснастили турбиной, что увеличило ее мощность до 260 л. с. Результат — 5,5 с до сотни и максимальные 250 км/ч. Для улучшения управляемости расширили заднюю колею и установили большое антикрыло.

845-сильный Porsche 935 выиграл 24-часовую гонку в Ле-Мане Фото: Porsche

Новый Porsche 911 Turbo показали на автошоу в Париже в 1974 году. Спрос на модель превысил все ожидания: за 4 года выпустили 2800 купе — в 7 раз больше, чем планировалось.

кабриолет Porsche 911 Turbo Фото: Porsche

Кстати, гоночные Porsche также себя отлично показали — в частности, 845-сильный спорткар 935 выиграл в 1979 году знаменитую 24-часовую гонку в Ле-Мане.

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Развитие модели решили продолжить. Сначала в 1978 году выпустили новую ее версию с 3,3-литровым 300-сильным мотором, а через пять лет мощность выросла до 330 сил.

Porsche 911 Turbo Flachbau с выдвижными фарами Фото: Mecum

Максимальная скорость выросла до 278 км/ч. Линейку пополнили кабриолет, тарга со съемной крышей и вариант Flachbau с выдвижными фарами. Кстати, именно на основе 911 Turbo создали Porsche 959 — первый суперкар марки.

Porsche 911 Turbo 1990 года Фото: Porsche

Всего было выпущено 21 589 Porsche 911 Turbo первого поколения. Поскольку в 1989 году дебютировала новая генерация 911 (в кузове 964), то через год выпустили и ее вариант с турбонаддувом. Сначала он сохранил 330-сильный мотор, но впоследствии появились 3,6-литровые модификации на 360 и 381 л.с.

Porsche 911 Turbo 1995 года Фото: Bring a Trailer

Porsche 911 Turbo 1995 года в кузове 993 стал более обтекаемым и мощным, а еще получил полный привод. Стандартный вариант развивал 408 л. с., а Turbo S — 450 л. с. В последнем случае разгон до сотни занимал 3,9 с, а максимальная скорость составила 296 км/ч.

Porsche 911 Turbo четвертого поколения (индекс 996) отличался нестандартным дизайном фар. Мощность почти не изменилась (420-450 л.с.), но двигатели получили жидкостное охлаждение. Также появилась автоматическая КПП Tiptronic, ведь с этого времени модель начали позиционировать, как практичный спорткар на каждый день.

Porsche 911 Turbo 997 Фото: Porsche

Уже на следующем Porsche 911 Turbo в 997 вернулись к классическому дизайну с круглыми фарами. Отдача 3,8-литровой турбошестерни выросла до 500-530 л. с., а 7-ступенчатый робот PDK существенно улучшил динамику — 3,3 с до сотни.

Porsche 911 Turbo 2015 года Фото: topgir.com.ua

В последнее время мощность Porsche 911 Turbo стремительно растет. Так, в 2015 году она выросла до 580-600 сил, а в нынешнем поколении 992 уже достигла 650 сил. Разгон до 100 км/ч занимает 2,7 с, а максимальная скорость выросла до 330 км/ч.

Современный 650-сильный Porsche 911 Turbo S современный 650-сильный Porsche 911 Turbo S Фото: Porsche

В наше время турбонаддув получили почти все Porsche 911, однако Turbo остается мощным флагманом в линейке. К юбилею модели в музее Porsche в Штутгарте подготовили экспозицию, где показали основные ее версии и самый первый 911 Turbo, который получила сестра Фердинанда Порше Луиза Пих.

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