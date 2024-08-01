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Авто

Піонер турбонаддуву: Porsche 911 Turbo відзначає 50-річчя (фото)

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Фото: Porsche | У музеї Porsche відкрили експозицію до 50-річчя 911 Turbo

Porsche 911 Turbo планували випустити лімітованою серією з 400 машин, але він став дуже популярним і його виготовляють вже півстоліття. Саме ця модель дала поштовх розвитку турбонаддуву для авто.

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У наші дні турбонаддув є звичною технологією, яку можна зустріти навіть на бюджетних авто на кшталт Renault Logan. А ще півстоліття тому він вважався чимось фантастичним. Популяризував його спорткар Porsche 911 Turbo, який у ці дні відзначає своє 50-річчя. Про появу цього авто розповіли на офіційному сайті Porsche.

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Porsche 911 Turbo 1974 року
Фото: Porsche

Варто відзначити, що Porsche 911 Turbo не був першим серійним авто з турбонаддувом – до нього існували Oldsmobile Jetfire та BMW 2002 Turbo. Проте саме ця модель дала поштовх розвитку технології.

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Перший Porsche 911 Turbo отримала сестра Фердинанда Порше
Фото: Porsche

Історія Porsche 911 Turbo почалася у першій половині 70-х років. Інженери Porsche бачили перспективу в авіаційній технології турбонаддуву, але не на серійних авто, а на гоночних.

Почалися роботи над моделями 934 і 935 – Porsche 911 з турбмотором для перегонів на витривалість. А оскільки їх правила вимагали наявності серійного аналога гоночного авто, то вирішили випустити лімітовану партію з усього 400 Porsche 911 Turbo.

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Усі Porsche 911 Turbo оснащені опозитною шісткою з наддувом
Фото: Porsche

За основу взяли купе Porsche 911 Carrera в 930 кузові. 3,0-літрову опозитну шістку повітряного охолодження оснастили турбіною, що збільшило її потужність до 260 к. с. Результат – 5,5 с до сотні і максимальні 250 км/год. Для покращення керованості розширили задню колію та встановили велике антикрило.

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845-сильний Porsche 935 виграв 24-годинні перегони в Ле-Мані
Фото: Porsche

Новий Porsche 911 Turbo показали на автошоу в Парижі 1974 року. Попит на модель перевищив усі очікування: за 4 роки випустили 2800 купе – в 7 разів більше, аніж планувалося.

Porsche 911 Turbo Cabriolet, Porsche 911 Turbo, Porsche 911, спорткар Porsche Fullscreen
кабріолет Porsche 911 Turbo
Фото: Porsche

До речі, гоночні Porsche також себе чудово показали – зокрема, 845-сильний спорткар 935 виграв у 1979 році знамениті 24-годинні перегони в Ле-Мані.

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Розвиток моделі вирішили продовжити. Спочатку в 1978 році випустили нову її версію з 3,3-літровим 300-сильним мотором, а через п’ять років потужність підняли до 330 сил.

Porsche 911 Turbo Flachbau,Porsche 911 Turbo, Porsche 911, спорткар Porsche Fullscreen
Porsche 911 Turbo Flachbau з висувними фарами
Фото: Mecum

Максимальна швидкість виросла до 278 км/год. Лінійку поповнили кабріолет, тарга зі знімним дахом та варіант Flachbau з висувними фарами. До речі, саме на основі 911 Turbo створили Porsche 959 – перший суперкар марки.

Porsche 964 Turbo, Porsche 911 Turbo, Porsche 911, спорткар Porsche Fullscreen
Porsche 911 Turbo 1990 року
Фото: Porsche

Усього випустили 21 589 Porsche 911 Turbo першого покоління. Оскільки в 1989 році дебютувала нова генерація 911 (у кузові 964), то через рік випустили і її варіант з турбонаддувом. Спочатку він зберіг 330-сильний мотор, але згодом з’явилися 3,6-літрові модифікації на 360 і 381 к. с.

Porsche 911 Turbo 993, Porsche 911 Turbo, Porsche 911, спорткар Porsche Fullscreen
Porsche 911 Turbo 1995 року
Фото: Bring a Trailer

Porsche 911 Turbo 1995 року в кузові 993 став обтічнішим і потужнішим, а ще отримав повний привід. Стандартний варіант розвивав 408 к. с., а Turbo S – 450 к. с. У останньому випадку розгін до сотні займав 3,9 с, а максимальна швидкість склала 296 км/год.

Porsche 911 Turbo 996, Porsche 911 Turbo, Porsche 911, спорткар Porsche Fullscreen
Porsche 911 Turbo четвертого покоління
Фото: Topcars UA

Porsche 911 Turbo четвертого покоління (індекс 996) вирізнявся нестандартним дизайном фар. Потужність майже не змінилася (420-450 к. с.), але двигуни отримали рідинне охолодження. Також зявилася автоматична КПП Tiptronic, адже з цього часу модель почали позиціонувати, як практичний спорткар на кожен день.

Porsche 911 Turbo 997, Porsche 911 Turbo, Porsche 911, спорткар Porsche Fullscreen
Porsche 911 Turbo 997
Фото: Porsche

Уже на наступному Porsche 911 Turbo в 997 повернулися до класичного дизайну з круглими фарами. Віддача 3,8-літрової турбошістки виросла до 500-530 к. с., а 7-ступінчастий робот PDK суттєво покращив динаміку – 3,3 с до сотні.

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Porsche 911 Turbo 2015 року
Фото: topgir.com.ua

Останнім часом потужність Porsche 911 Turbo стрімко зростає. Так, у 2015 році вона виросла до 580-600 сил, а в нинішньому поколінні 992 вже сягнула 650 сил. Розгін до 100 км/год займає 2,7 с, а максимальна швидкість зросла до 330 км/год.

Porsche 911 Turbo S, Porsche 911 Turbo, Porsche 911, спорткар Porsche Fullscreen
Сучасний 650-сильний Porsche 911 Turbo S
Фото: Porsche

У наш час турбонаддув отримали майже всі Porsche 911, проте Turbo залишається потужним флагманом у лінійці. До ювілею моделі в музеї Porsche у Штутгарті підготували експозицію, де показали основні її версії та найперший 911 Turbo, який отримала сестра Фердинанда Порше Луїза Піх.

До речі, нещодавно свій 125-річний ювілей відсвяткував FIAT — найбільший італійський автовиробник.

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