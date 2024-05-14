Сильніший за час: легендарний "Гелендваген" святкує 45-річчя (фото)

Mercedes G-Class еволюціонував від воєнного позашляховика до преміальної моделі. У різний час у лінійці "Гелендвагена" були заряджені модифікації з V8 і V12, шестиколісний пікап та навіть розкішний варіант від Maybach.

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У цьому році 45-річний ювілей святкує один із найзнаменитіших позашляховиків – Mercedes-Benz G-Class. Він пройшов шлях від чисто утилітарної військової моделі до розкішного статусного авто. Виготовлено вже понад 500 000 недешевих "Гелендвагенів" і, за даними Mercedes, 80% із них досі експлуатуються. Фокус розповість про знаменитий позашляховик.

Перший "Гелендваген" створювали для армії Фото: Mercedes-Benz

Історія "Гелендвагена" почалася в 1972 році, причому з ініціативою його створення виступили не в Німеччині, а в Ірані. Шах Мохамед Реза Пехлеві звернувся до Mercedes-Benz із пропозицією створити позашляховик для іранської армії.

Цивільні Mercedes G-Class 1979 року Фото: Mercedes-Benz

Розробку почали спільно Mercedes та австрійська компанія Steyr-Daimler-Puch. Перші тести прототипів у Сахарі та Арктиці почали в 1974 році. Одначе, поки модель розробляли, вона залишилася без основного замовника — у Ірані сталася революція, шаха скинули і радикальним ісламістам було не до автомобілів.

Peugeot P4 — близнюк "Гелендвагена"

У Mercedes-Benz вирішили не відмовлятися від авто. Його таки презентували в березні 1979 року і вивели на ринок в вересні під назвою G-Class (від німецького Gelandewagen – позашляховик). Запропонували як військову, так і цивільну версії.

Папамобіль Mercedes G-Class Фото: Mercedes-Benz

Зі старту були доступні трьох- та п'ятидверні версії Mercedes G-Class, а також кабріолет, проте згодом з’явилося чимало спеціалізованих модифікацій. Спочатку для авто пропонували бензинові двигуни об’ємом 2,3 л (90 к. с.) і 2,8 л (158 к. с.), а також турбодизелі об’ємом 2,4 л (72 к. с.) і 3,0 л (88 к. с.). Повний привід доповнили знижувальною передачею та блокуваннями диференціалів.

Mercedes-Benz 500GE 1993 року отримав 5,0-літровий V8 Фото: Mercedes-Benz

"Гелендваген" одразу привабив позашляховими здібностями та високою якістю. Цікаво, що уже в 1980 році він став основою для папамобіля – спеціального авто для Іоанна Павла ІІ зі скляним куленепробивним ковпаком.

Mercedes G65 AMG із двигуном V12 Фото: Mercedes-Benz

У 1981 році Mercedes G-Class таки почав військову службу – партію авто придбала армія Аргентини. Згодом моделлю зацікавилися німецький Бундесвер та армії інших країн. А у 1983 році Джекі Ікс та Клод Брассер виграли на позашляховику ралі "Париж-Дакар".

Mercedes G63 AMG 6X6 Фото: Mercedes-Benz

"Гелендваген" постійно покращували: додали інжекторні двигуни потужністю до 224 к. с., ABS, кондиціонер та автоматичну КПП. Цікаво, що у авто з’явилися брати-близнюки – австрійський Puch G та французький Peugeot P4.

Mercedes-Maybach G650 Landaulet Фото: Mercedes-Benz

У 1990 році Mercedes G-Class пройшов серйозне оновлення й був розділений на два великих сімейства – утилітарне W461 та розкішне W463 зі шкіряним салоном та електроприводом крісел. Дорожчій моделі невдовзі запропонували двигуни V8: починали з 5,0-літрового 237-сильного мотора, проте з часом з’явилися версії від AMG на 326-350 к. с.

Mercedes G Professional Фото: Mercedes-Benz

Mercedes G-Class W463 неодноразово оновлювали. У ХХІ сторіччі він отримав мультимедійну систему, камеру та сучасні системи безпеки. Потужність заряджених модифікацій від AMG перевищила 500 сил, причому запропонували навіть варіант G65 AMG із 612-сильним V12.

Mercedes-AMG G63 4x4² 2023 року Фото: topgir.com.ua

Особливої згадки заслуговують шестиколісний Mercedes G63 AMG 6X6, а також позашляховий варіант 4x4² і розкішний Mercedes-Maybach G650 Landaulet.

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У Mercedes-Benz розуміли, що конструкція кінця 70-х вже застаріла, тому почали розробку абсолютно нового "Гелендвагена". Він дебютував у 2018 році та зберіг класичний дизайн, проте став сучаснішим, безпечнішим і економічнішим.

Електричний Mercedes G580 with EQ Technology Фото: Mercedes-Benz

У лінійці залишили V8 і запропонували 585-сильну версію AMG і, разом із тим, нещодавно презентували електромобіль. Водночас, випускають і спеціалізовані версії, які називаються G Professional. Mercedes G-Class уже став культовим і залишається популярним та цілком відповідає своєму слогану Stronger than time ("Сильніший за час").

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