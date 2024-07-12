Найуспішніший в Італії: FIAT відзначає 125-річчя (фото)
FIAT прославився завдяки компактним і недорогим автомобілям для міста. Саме ці моделі дозволили компанії створити величезну бізнес-імперію та придбати Alfa Romeo, Lancia, Ferrari і Maserati.
Автомобільна Італія прославилася, передусім, спортивними моделями на кшталт Ferrari, Lamborghini чи Maserati. Утім, найуспішнішими є не вони, а FIAT, який зробив ставку на недорогі масові авто. У ці дні автовиробник святкує 125-річчя і Фокус розповість його історію.
Історія FIAT починається 11 липня 1899 року. Саме тоді у туринському палаці Біркеразіо промисловці підписали хартію про створення підприємства FIAT (Fabrica Italiana Automobili Torino — "Італійська фабрика автомобілів у Турині").
Оскільки контрольний пакет акцій придбав Джованні Аньєллі, то його й обрали головою правління. За розробку першої моделі взявся інженер Джованні Чейрано, який випускав велосипеди та вже мав на руках креслення автомобіля власної конструкції.
Первістком став кабріолет FIAT 3,5 CV, у якому водій та пасажири сиділи обличчями одне до одного. 0,7-літровий двоциліндровий 3 мотор на 3,5 к. с. дозволяв розвивати 35 км/год при витраті в 8 л на 100 км. У 1899 році випустили 8 цих авто, ще 16 – зібрали наступного року.
Поступово у лінійці з’явилися чотирициліндрові моделі, з 1903 року почали виготовляти вантажівки, а через кілька років – спеціальні авто для таксі. Прославитли марку на весь світ гоночні авто з величезними моторами. Приміром, на FIAT S.76 1911 року встановили 28-літровий 300-сильний мотор, який дозволив розвинути 211 км/год.
Цікаво, що FIAT став першим європейським виробником, який почав збирати авто в США. Це сталося в 1910 році, а два роки по тому презентували першу доступну модель FIAT Zero.
Під час Першої світової війни FIAT був вимушений перейти на випуск авіадвигунів та військових вантажівок. Утім, Джанні Аньєллі думав про майбутнє і паралельно будував величезний сучасний завод у місті Лінготто із конвеєрами та тестовим полігоном на даху.
У 1919 році на підприємстві почали випуск доступного 23-сильного FIAT 501. Від дорогих авто не відмовилися і два роки по тому дебютував FIAT 520 із 6,8-літровим 90-сильним V12.Важливо
Знаковим став FIAT 508 Ballila – перша масова модель марки. Її випускали з 1932 до 1953 року і всього зібрали 170 тис. машин.
Ще успішнішим став 16-сильний FIAT 500 1936 року, створений геніальним конструктором Данте Джакозою. Свого часу це було найменше та найдешевше авто у світі: у перерахунку на сучасні гроші його ціна складала $5000. У народі автівка отримала прізвисько Topolino ("мишеня") і FIAT вирішив узяти його за назву. Усього випустили 520 тис. авто.
У 30-х бізнес FIAT розрісся – компанія почала випускати танки, літаки та навіть підводні човни. Не дивно, що під час Другої світової його підприємства стали мішенями для бомбардувань союзників. До того ж, у 1945 році помер Джованні Аньєллі.
Італійська влада вирішила націоналізувати FIAT і компанія невдовзі відновила виробництво. Примітно, що виготовляти вирішили не лише бюджетні довоєнні моделі, але й, приміром, дорогий спорткар Fiat 8V, випущений лімітованою серією з 114 авто.
У 1955 році дебютувало нове творіння Данте Джакози – FIAT 600. Про компактне 22-сильне авто говорять, що воно посадило Італію на колеса. До 1969 року випустили 4,6 млн цих дешевих авто. Саме з оглядкою на FIAT 600 створювали "горбатий" ЗАЗ-965.
Успішним виявився і ще менший триметровий FIAT 500 потужністю всього 17 к. с. – 3,6 млн авто. Він був економічним, дешевим і чудово пристосованим до вузьких європейських вуличок. Примітно, що в FIAT 500 і 600 були й спортивні версії від Abarth.
Звісно, були в лінійці FIAT і більші авто. Приміром, FIAT 124 визнали кращим європейським авто 1966 року, а згодом він перетворився на ВАЗ-2101 "Жигулі".Важливо
До речі, саме в 1966 році FIAT повернули родині Аньєллі. Його очолив онук Джованні Аньєллі, Джанні. Саме за його керівництва FIAT перетворився на великий авто концерн. У 1968 році він придбав марку Autobianchi, а через рік – Ferrari та Lancia.
Під керівництвом Джанні Аньєллі розробили нове сімейство моделей – компактні FIAT 126 та Panda, передньопривідний 127, представницький FIAT 130 та стильний спорткар X1/9.
У 80-х та 90-х з’явилися успішні доступні моделі FIAT Uno, Tipo та Punto, а також сімейний Croma і оригінальний спортивний Coupe. Джанні Аньєллі залишався почесним президентом FIAT до смерті в 2003 році. Його імперію поповнили Alfa Romeo і Maserati, що зробило концерн фактично монополістом у Італії.
Символом XXI сторіччя став відроджений FIAT 500 у ретростилі. Він не лише виявився дуже популярним, але й започаткував сімейство моделей – випустили мінівен, кросовер та заряджений варіант від Abarth.
У 2014 році FIAT об’єднався із Chrysler, а у 2021 році став одним із засновників крупного авто концерну Stellantis. Зараз італійський автовиробник почав активну електрифікацію модельного ряду – нові FIAT 500, 600, Topolino та Grande Panda пропонують у електричному виконанні.
До речі, своє 100-річчя відзначає британська марка MG.
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