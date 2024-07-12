Найуспішніший в Італії: FIAT відзначає 125-річчя (фото)

FIAT прославився завдяки компактним і недорогим автомобілям для міста. Саме ці моделі дозволили компанії створити величезну бізнес-імперію та придбати Alfa Romeo, Lancia, Ferrari і Maserati.

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Автомобільна Італія прославилася, передусім, спортивними моделями на кшталт Ferrari, Lamborghini чи Maserati. Утім, найуспішнішими є не вони, а FIAT, який зробив ставку на недорогі масові авто. У ці дні автовиробник святкує 125-річчя і Фокус розповість його історію.

Джованні Аньєллі – "батько" FIAT Фото: Wikipedia

Історія FIAT починається 11 липня 1899 року. Саме тоді у туринському палаці Біркеразіо промисловці підписали хартію про створення підприємства FIAT (Fabrica Italiana Automobili Torino — "Італійська фабрика автомобілів у Турині").

Перший FIAT 3,5 CV 1899 року Фото: Fiat

Оскільки контрольний пакет акцій придбав Джованні Аньєллі, то його й обрали головою правління. За розробку першої моделі взявся інженер Джованні Чейрано, який випускав велосипеди та вже мав на руках креслення автомобіля власної конструкції.

FIAT S.76 із 28-літровим 300-сильним мотором Фото: Fiat

Первістком став кабріолет FIAT 3,5 CV, у якому водій та пасажири сиділи обличчями одне до одного. 0,7-літровий двоциліндровий 3 мотор на 3,5 к. с. дозволяв розвивати 35 км/год при витраті в 8 л на 100 км. У 1899 році випустили 8 цих авто, ще 16 – зібрали наступного року.

FIAT Zero 1912 року Фото: Fiat

Поступово у лінійці з’явилися чотирициліндрові моделі, з 1903 року почали виготовляти вантажівки, а через кілька років – спеціальні авто для таксі. Прославитли марку на весь світ гоночні авто з величезними моторами. Приміром, на FIAT S.76 1911 року встановили 28-літровий 300-сильний мотор, який дозволив розвинути 211 км/год.

FIAT 508 Balilla Фото: Fiat

Цікаво, що FIAT став першим європейським виробником, який почав збирати авто в США. Це сталося в 1910 році, а два роки по тому презентували першу доступну модель FIAT Zero.

FIAT 500 Topolino Фото: Fiat

Під час Першої світової війни FIAT був вимушений перейти на випуск авіадвигунів та військових вантажівок. Утім, Джанні Аньєллі думав про майбутнє і паралельно будував величезний сучасний завод у місті Лінготто із конвеєрами та тестовим полігоном на даху.

Спортивний FIAT 8V

У 1919 році на підприємстві почали випуск доступного 23-сильного FIAT 501. Від дорогих авто не відмовилися і два роки по тому дебютував FIAT 520 із 6,8-літровим 90-сильним V12.

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Знаковим став FIAT 508 Ballila – перша масова модель марки. Її випускали з 1932 до 1953 року і всього зібрали 170 тис. машин.

FIAT 600 Фото: Stellantis

Ще успішнішим став 16-сильний FIAT 500 1936 року, створений геніальним конструктором Данте Джакозою. Свого часу це було найменше та найдешевше авто у світі: у перерахунку на сучасні гроші його ціна складала $5000. У народі автівка отримала прізвисько Topolino ("мишеня") і FIAT вирішив узяти його за назву. Усього випустили 520 тис. авто.

FIAT 500 Фото: Stellantis

У 30-х бізнес FIAT розрісся – компанія почала випускати танки, літаки та навіть підводні човни. Не дивно, що під час Другої світової його підприємства стали мішенями для бомбардувань союзників. До того ж, у 1945 році помер Джованні Аньєллі.

FIAT 124 став "Жигулями" Фото: Fiat

Італійська влада вирішила націоналізувати FIAT і компанія невдовзі відновила виробництво. Примітно, що виготовляти вирішили не лише бюджетні довоєнні моделі, але й, приміром, дорогий спорткар Fiat 8V, випущений лімітованою серією з 114 авто.

FIAT 126 Фото: Fiat

У 1955 році дебютувало нове творіння Данте Джакози – FIAT 600. Про компактне 22-сильне авто говорять, що воно посадило Італію на колеса. До 1969 року випустили 4,6 млн цих дешевих авто. Саме з оглядкою на FIAT 600 створювали "горбатий" ЗАЗ-965.

FIAT X1/9 Фото: Fiat

Успішним виявився і ще менший триметровий FIAT 500 потужністю всього 17 к. с. – 3,6 млн авто. Він був економічним, дешевим і чудово пристосованим до вузьких європейських вуличок. Примітно, що в FIAT 500 і 600 були й спортивні версії від Abarth.

FIAT Panda Фото: Stellantis

Звісно, були в лінійці FIAT і більші авто. Приміром, FIAT 124 визнали кращим європейським авто 1966 року, а згодом він перетворився на ВАЗ-2101 "Жигулі".

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Оригінальний дизайн і електрична версія: дебютував новий Fiat Grande Panda (фото)

До речі, саме в 1966 році FIAT повернули родині Аньєллі. Його очолив онук Джованні Аньєллі, Джанні. Саме за його керівництва FIAT перетворився на великий авто концерн. У 1968 році він придбав марку Autobianchi, а через рік – Ferrari та Lancia.

FIAT Tipo Фото: Fiat

Під керівництвом Джанні Аньєллі розробили нове сімейство моделей – компактні FIAT 126 та Panda, передньопривідний 127, представницький FIAT 130 та стильний спорткар X1/9.

FIAT Coupe Фото: Fiat

У 80-х та 90-х з’явилися успішні доступні моделі FIAT Uno, Tipo та Punto, а також сімейний Croma і оригінальний спортивний Coupe. Джанні Аньєллі залишався почесним президентом FIAT до смерті в 2003 році. Його імперію поповнили Alfa Romeo і Maserati, що зробило концерн фактично монополістом у Італії.

Відроджений FIAT 500 Фото: Fiat

Символом XXI сторіччя став відроджений FIAT 500 у ретростилі. Він не лише виявився дуже популярним, але й започаткував сімейство моделей – випустили мінівен, кросовер та заряджений варіант від Abarth.

Електричний FIAT Grande Panda Фото: Stellantis

У 2014 році FIAT об’єднався із Chrysler, а у 2021 році став одним із засновників крупного авто концерну Stellantis. Зараз італійський автовиробник почав активну електрифікацію модельного ряду – нові FIAT 500, 600, Topolino та Grande Panda пропонують у електричному виконанні.

До речі, своє 100-річчя відзначає британська марка MG.

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