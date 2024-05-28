Кишенькова ракета: презентовано найшвидший і найдорожчий Fiat за ціною Porsche 911 (фото)

Giannini Spettacolo — заряджений варіант Fiat 500 з яскравим дизайном і 250-сильним турбомотором. Хетчбек здатен розігнатися до сотні за 5 с і розвинути 280 км/год.

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Мініатюрний Fiat 500 отримав потужну заряджену модифікацію Giannini Spettacolo. Усього випустять лише 200 таких авто за ціною 133 000 євро – на рівні нового Porsche 911 Carrera. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Хетчбек отримав обвіс і агресивні бампери

Італійське ательє Giannini займається доопрацюванням авто і тюнінг Fiat 500 вийшов досить екстремальним. За основу взяли 180-сильний спортивний варіант Abarth 595, який вирішили зробити ще швидшим.

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Віддача 1,4-літрового турбомотора зросла до 250 к. с. і 360 Н∙м. Легкий (985 кг) хетчбек Giannini Spettacolo здатен розігнатися до 100 км/год за 5 с і розвинути 280 км/год. Це найшвидший і найдорожчий серійний Fiat. Також встановлено новий гучний вихлоп.

Крім того, доопрацьована ходова Fiat 500. За сповільнення відповідають гальма Brembo діаметром 305 мм спереду і 240 мм ззаду.

На даху встановили спойлер

Дизайн Fiat 500 змінився і став агресивнішим. Хетчбеку розширили крила, встановили нові бампери, обвіс, дифузор та спойлер на даху. Звертають на себе увагу й оригінальні колісні диски з карбону.

Салон Giannini Spettacolo не показали, проте відомо, що його оздобили шкірою, замшею та карбоном, а також встановили спортивні сидіння.

До речі, недавно в Італії показали електричний заряджений хетчбек Lancia з незвичним дизайном.

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