Карманная ракета: презентован самый быстрый и дорогой Fiat по цене Porsche 911 (фото)

Giannini Spettacolo — заряженный вариант Fiat 500 с ярким дизайном и 250-сильным турбомотором. Хэтчбек способен разогнаться до сотни за 5 с и развить 280 км/ч.

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Миниатюрный Fiat 500 получил мощную заряженную модификацию Giannini Spettacolo. Всего выпустят всего 200 таких авто по цене 133 000 евро — на уровне нового Porsche 911 Carrera. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Хэтчбек получил обвес и агрессивные бамперы

Итальянское ателье Giannini занимается доработкой авто и тюнинг Fiat 500 получился довольно экстремальным. За основу взяли 180-сильный спортивный вариант Abarth 595, который решили сделать еще быстрее.

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Отдача 1,4-литрового турбомотора выросла до 250 л. с. и 360 Н∙м. Легкий (985 кг) хэтчбек Giannini Spettacolo способен разогнаться до 100 км/ч за 5 с и развить 280 км/ч. Это самый быстрый и самый дорогой серийный Fiat. Также установлен новый громкий выхлоп.

Кроме того, доработана ходовая Fiat 500. За замедление отвечают тормоза Brembo диаметром 305 мм спереди и 240 мм сзади.

На крыше установили спойлер

Дизайн Fiat 500 изменился и стал более агрессивным. Хэтчбеку расширили крылья, установили новые бамперы, обвес, диффузор и спойлер на крыше. Обращают на себя внимание и оригинальные колесные диски из карбона.

Салон Giannini Spettacolo не показали, однако известно, что его отделали кожей, замшей и карбоном, а также установили спортивные сиденья.

Кстати, недавно в Италии показали электрический заряженный хэтчбек Lancia с необычным дизайном.

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