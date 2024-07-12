Самый успешный в Италии: FIAT отмечает 125-летие (фото)

FIAT прославился благодаря компактным и недорогим автомобилям для города. Именно эти модели позволили компании создать огромную бизнес-империю и приобрести Alfa Romeo, Lancia, Ferrari и Maserati.

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Автомобильная Италия прославилась, прежде всего, спортивными моделями вроде Ferrari, Lamborghini или Maserati. Впрочем, самыми успешными являются не они, а FIAT, который сделал ставку на недорогие массовые авто. В эти дни автопроизводитель празднует 125-летие и Фокус расскажет его историю.

Джованни Аньелли — "отец" FIAT Фото: Wikipedia

История FIAT начинается 11 июля 1899 года. Именно тогда в туринском дворце Биркеразио промышленники подписали хартию о создании предприятия FIAT (Fabrica Italiana Automobili Torino — "Итальянская фабрика автомобилей в Турине").

Первый FIAT 3,5 CV 1899 года Фото: Fiat

Поскольку контрольный пакет акций приобрел Джованни Аньелли, то его и избрали председателем правления. За разработку первой модели взялся инженер Джованни Чейрано, который выпускал велосипеды и уже имел на руках чертежи автомобиля собственной конструкции.

FIAT S.76 с 28-литровым 300-сильным мотором Фото: Fiat

Первенцем стал кабриолет FIAT 3,5 CV, в котором водитель и пассажиры сидели лицами друг к другу. 0,7-литровый двухцилиндровый 3 мотор на 3,5 л. с. позволял развивать 35 км/ч при расходе в 8 л на 100 км. В 1899 году выпустили 8 этих авто, еще 16 — собрали в следующем году.

FIAT Zero 1912 года Фото: Fiat

Постепенно в линейке появились четырехцилиндровые модели, с 1903 года начали производить грузовики, а через несколько лет — специальные авто для такси. Прославили марку на весь мир гоночные авто с огромными моторами. К примеру, на FIAT S.76 1911 года установили 28-литровый 300-сильный мотор, который позволил развить 211 км/ч.

FIAT 508 Balilla Фото: Fiat

Интересно, что FIAT стал первым европейским производителем, который начал собирать авто в США. Это произошло в 1910 году, а два года спустя презентовали первую доступную модель FIAT Zero.

FIAT 500 Topolino Фото: Fiat

Во время Первой мировой войны FIAT был вынужден перейти на выпуск авиадвигателей и военных грузовиков. Впрочем, Джанни Аньелли думал о будущем и параллельно строил огромный современный завод в городе Линготто с конвейерами и тестовым полигоном на крыше.

Спортивный FIAT 8V

В 1919 году на предприятии начали выпуск доступного 23-сильного FIAT 501. От дорогих авто не отказались и два года спустя дебютировал FIAT 520 с 6,8-литровым 90-сильным V12.

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Знаковым стал FIAT 508 Ballila — первая массовая модель марки. Ее выпускали с 1932 по 1953 год и всего собрали 170 тыс. машин.

FIAT 600 Фото: Stellantis

Еще более успешным стал 16-сильный FIAT 500 1936 года, созданный гениальным конструктором Данте Джакозой. В свое время это было самое маленькое и самое дешевое авто в мире: в пересчете на современные деньги его цена составляла $5000. В народе машина получила прозвище Topolino ("мышонок") и FIAT решил взять его за название. Всего выпустили 520 тыс. авто.

FIAT 500 Фото: Stellantis

В 30-х бизнес FIAT разросся — компания начала выпускать танки, самолеты и даже подводные лодки. Неудивительно, что во время Второй мировой его предприятия стали мишенями для бомбардировок союзников. К тому же, в 1945 году умер Джованни Аньелли.

FIAT 124 стал "Жигулями" Фото: Fiat

Итальянские власти решили национализировать FIAT и компания вскоре возобновила производство. Примечательно, что производить решили не только бюджетные довоенные модели, но и, к примеру, дорогой спорткар Fiat 8V, выпущенный лимитированной серией из 114 авто.

FIAT 126 Фото: Fiat

В 1955 году дебютировало новое творение Данте Джакозы — FIAT 600. О компактном 22-сильном авто говорят, что оно посадило Италию на колеса. К 1969 году выпустили 4,6 млн этих дешевых авто. Именно с оглядкой на FIAT 600 создавали "горбатый" ЗАЗ-965.

FIAT X1/9 Фото: Fiat

Успешным оказался и еще меньший трехметровый FIAT 500 мощностью всего 17 л. с. — 3,6 млн авто. Он был экономичным, дешевым и отлично приспособленным к узким европейским улочкам. Примечательно, что у FIAT 500 и 600 были и спортивные версии от Abarth.

FIAT Panda Фото: Stellantis

Конечно, были в линейке FIAT и более крупные авто. К примеру, FIAT 124 признали лучшим европейским авто 1966 года, а впоследствии он превратился в ВАЗ-2101 "Жигули".

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Кстати, именно в 1966 году FIAT был возвращен семье Аньелли. Его возглавил внук Джованни Аньелли, Джанни. Именно при его руководстве FIAT превратился в крупный авто концерн. В 1968 году он приобрел марку Autobianchi, а через год — Ferrari и Lancia.

FIAT Tipo Фото: Fiat

Под руководством Джанни Аньелли разработали новое семейство моделей — компактные FIAT 126 и Panda, переднеприводный 127, представительский FIAT 130 и стильный спорткар X1/9.

FIAT Coupe Фото: Fiat

В 80-х и 90-х появились успешные доступные модели FIAT Uno, Tipo и Punto, а также семейный Croma и оригинальный спортивный Coupe. Джанни Аньелли оставался почетным президентом FIAT до смерти в 2003 году. Его империю пополнили Alfa Romeo и Maserati, что сделало концерн фактически монополистом в Италии.

Возрожденный FIAT 500 Фото: Fiat

Символом XXI века стал возрожденный FIAT 500 в ретростиле. Он не только оказался очень популярным, но и положил начало семейству моделей — выпустили минивэн, кроссовер и заряженный вариант от Abarth.

Электрический FIAT Grande Panda Фото: Stellantis

В 2014 году FIAT объединился с Chrysler, а в 2021 году стал одним из основателей крупного авто концерна Stellantis. Сейчас итальянский автопроизводитель начал активную электрификацию модельного ряда — новые FIAT 500, 600, Topolino и Grande Panda предлагают в электрическом исполнении.

Кстати, свое 100-летие отмечает британская марка MG.

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