Porsche, Ferrari и BMW: в интернет попали эксклюзивные фото лучшей автоколлекции Украины

В коллекции Станислава Виленского преобладают редкие спортивные Porsche. Стоимость некоторых автомобилей превышает миллион долларов.

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В интернет попали фото впечатляющей коллекции эксклюзивных авто. Она находится в Днепре, а большую ее часть составляют редкие лимитированные Porsche. Снимки опубликованы на странице supercars_ua в Instagram.

[ + – ] Porsche 959

Владельцем автомобилей является бизнесмен Станислав Виленский. Он стал поклонником Porsche в 2005 году, когда проехался на спорткаре 911 GT3. Сейчас общая стоимость его авто исчисляется миллионами долларов.

[ + – ] Porsche Carrera GT

В коллекции собрано около 30 редких и эксклюзивных моделей немецкого бренда и о ней даже писал журнал Porsche Christophorus. Самыми ценными являются скоростные суперкары Porsche 959 и Carrera GT.

[ + – ] Porsche 964 RS America Gemballa RSR 3.8 Slantnose существует в единственном экземпляре

Больше всего в коллекции различных заряженных версий Porsche 911, причем некоторые из них – настоящие раритеты. Так, Porsche 911 RS America Gemballa RSR 3.8 Slantnose существует в одном-единственном экземпляре, а Porsche 911 Turbo S 3.6 Flachbau выпущен ограниченной серией из 76 авто.

[ + – ] Porsche 911 1965 года с порядковым номером 473

Тираж Porsche 911 Carrera RS в кузове 993 составил 227 единиц. Также стоит отметить один из самых ранних Porsche 911 первого поколения (1965 год) с порядковым номером 473.

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Кроме того, Станислав Виленский собрал огромное количество Porsche 911 GT2 и GT3 разных лет выпуска. Из новых моделей редкими являются Porsche 911 Speedster и Turbo Exclusive.

[ + – ] Porsche 911 Turbo Flachbau [ + – ] Porsche Carrera 2.7 [ + – ] Porsche 911 Turbo S 3.6 Flachbau [ + – ] Porsche 911 Carrera RS [ + – ] Porsche 911 Turbo WLS II [ + – ] Porsche 911 GT3 RS [ + – ] Porsche 911 GT2 [ + – ] Porsche 911 GT3 RS 4.0 [ + – ] Porsche 911 Speedster [ + – ] Porsche 911 Turbo Exclusive [ + – ] Ferrari 360 Challenge Stradale [ + – ] Ferrari F430 Scuderia [ + – ] Ferrari 458 Italia [ + – ] Ferrari F12 Berlinetta [ + – ] BMW Z8

Помимо Porsche, в коллекции собраны и лимитированные заряженные Ferrari 360 Challenge Stradale, 430 Scuderia и 458 Speciale. А еще есть купе Ferrari F12 Berlinetta и родстер BMW Z8. Все авто Станислава Виленского в отличном состоянии, а часть из них эксплуатируется.

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