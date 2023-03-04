Porsche, Ferrari и BMW: в интернет попали эксклюзивные фото лучшей автоколлекции Украины
В коллекции Станислава Виленского преобладают редкие спортивные Porsche. Стоимость некоторых автомобилей превышает миллион долларов.
В интернет попали фото впечатляющей коллекции эксклюзивных авто. Она находится в Днепре, а большую ее часть составляют редкие лимитированные Porsche. Снимки опубликованы на странице supercars_ua в Instagram.
Владельцем автомобилей является бизнесмен Станислав Виленский. Он стал поклонником Porsche в 2005 году, когда проехался на спорткаре 911 GT3. Сейчас общая стоимость его авто исчисляется миллионами долларов.
В коллекции собрано около 30 редких и эксклюзивных моделей немецкого бренда и о ней даже писал журнал Porsche Christophorus. Самыми ценными являются скоростные суперкары Porsche 959 и Carrera GT.
Больше всего в коллекции различных заряженных версий Porsche 911, причем некоторые из них – настоящие раритеты. Так, Porsche 911 RS America Gemballa RSR 3.8 Slantnose существует в одном-единственном экземпляре, а Porsche 911 Turbo S 3.6 Flachbau выпущен ограниченной серией из 76 авто.
Тираж Porsche 911 Carrera RS в кузове 993 составил 227 единиц. Также стоит отметить один из самых ранних Porsche 911 первого поколения (1965 год) с порядковым номером 473.Важно
Кроме того, Станислав Виленский собрал огромное количество Porsche 911 GT2 и GT3 разных лет выпуска. Из новых моделей редкими являются Porsche 911 Speedster и Turbo Exclusive.
Помимо Porsche, в коллекции собраны и лимитированные заряженные Ferrari 360 Challenge Stradale, 430 Scuderia и 458 Speciale. А еще есть купе Ferrari F12 Berlinetta и родстер BMW Z8. Все авто Станислава Виленского в отличном состоянии, а часть из них эксплуатируется.
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