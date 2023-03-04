Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

Porsche, Ferrari и BMW: в интернет попали эксклюзивные фото лучшей автоколлекции Украины

Porsche 911, коллекция авто, Porsche Carrera GT, Ferrari 458, Станислав Виленский, Porsche 911 Turbo
Подавляющее большинство авто в коллекции — раритетные Porsche

В коллекции Станислава Виленского преобладают редкие спортивные Porsche. Стоимость некоторых автомобилей превышает миллион долларов.

Related video

В интернет попали фото впечатляющей коллекции эксклюзивных авто. Она находится в Днепре, а большую ее часть составляют редкие лимитированные Porsche. Снимки опубликованы на странице supercars_ua в Instagram.

Porsche 911, коллекция авто, Porsche Carrera GT, Ferrari 458, Станислав Виленский, Porsche 911 Turbo Fullscreen
Porsche 959

Владельцем автомобилей является бизнесмен Станислав Виленский. Он стал поклонником Porsche в 2005 году, когда проехался на спорткаре 911 GT3. Сейчас общая стоимость его авто исчисляется миллионами долларов.

Porsche 911, коллекция авто, Porsche Carrera GT, Ferrari 458, Станислав Виленский, Porsche 911 Turbo Fullscreen
Porsche Carrera GT

В коллекции собрано около 30 редких и эксклюзивных моделей немецкого бренда и о ней даже писал журнал Porsche Christophorus. Самыми ценными являются скоростные суперкары Porsche 959 и Carrera GT.

Porsche 911, коллекция авто, Porsche Carrera GT, Ferrari 458, Станислав Виленский, Porsche 911 Turbo Fullscreen
Porsche 964 RS America Gemballa RSR 3.8 Slantnose существует в единственном экземпляре

Больше всего в коллекции различных заряженных версий Porsche 911, причем некоторые из них – настоящие раритеты. Так, Porsche 911 RS America Gemballa RSR 3.8 Slantnose существует в одном-единственном экземпляре, а Porsche 911 Turbo S 3.6 Flachbau выпущен ограниченной серией из 76 авто.

Porsche 911, коллекция авто, Porsche Carrera GT, Ferrari 458, Станислав Виленский, Porsche 911 Turbo Fullscreen
Porsche 911 1965 года с порядковым номером 473

Тираж Porsche 911 Carrera RS в кузове 993 составил 227 единиц. Также стоит отметить один из самых ранних Porsche 911 первого поколения (1965 год) с порядковым номером 473.

Важно
Украинец распродает впечатляющую коллекцию ретро-авто с машинами Гитлера и Брежнева (фото)
Украинец распродает впечатляющую коллекцию ретро-авто с машинами Гитлера и Брежнева (фото)

Кроме того, Станислав Виленский собрал огромное количество Porsche 911 GT2 и GT3 разных лет выпуска. Из новых моделей редкими являются Porsche 911 Speedster и Turbo Exclusive.

Porsche 911 Turbo Flachbau Fullscreen
Porsche 911 Turbo Flachbau
Porsche Carrera 2.7 Fullscreen
Porsche Carrera 2.7
Porsche 911 Turbo S 3.6 Flachbau Fullscreen
Porsche 911 Turbo S 3.6 Flachbau
Porsche 911 Carrera RS Fullscreen
Porsche 911 Carrera RS
Porsche 911 Turbo WLS II Fullscreen
Porsche 911 Turbo WLS II
Porsche 911 GT3 RS Fullscreen
Porsche 911 GT3 RS
Porsche 911 GT2 Fullscreen
Porsche 911 GT2
Porsche 911 GT3 RS 4.0 Fullscreen
Porsche 911 GT3 RS 4.0
Porsche 911 Speedster Fullscreen
Porsche 911 Speedster
Porsche 911 Turbo Exclusive Fullscreen
Porsche 911 Turbo Exclusive
Ferrari 360 Challenge Stradale Fullscreen
Ferrari 360 Challenge Stradale
Ferrari F430 Scuderia Fullscreen
Ferrari F430 Scuderia
Ferrari 458 Italia Fullscreen
Ferrari 458 Italia
Ferrari F12 Berlinetta Fullscreen
Ferrari F12 Berlinetta
BMW Z8 Fullscreen
BMW Z8
Porsche 911 Turbo Flachbau
Porsche Carrera 2.7
Porsche 911 Turbo S 3.6 Flachbau
Porsche 911 Carrera RS
Porsche 911 Turbo WLS II
Porsche 911 GT3 RS
Porsche 911 GT2
Porsche 911 GT3 RS 4.0
Porsche 911 Speedster
Porsche 911 Turbo Exclusive
Ferrari 360 Challenge Stradale
Ferrari F430 Scuderia
Ferrari 458 Italia
Ferrari F12 Berlinetta
BMW Z8

Помимо Porsche, в коллекции собраны и лимитированные заряженные Ferrari 360 Challenge Stradale, 430 Scuderia и 458 Speciale. А еще есть купе Ferrari F12 Berlinetta и родстер BMW Z8. Все авто Станислава Виленского в отличном состоянии, а часть из них эксплуатируется.

Ранее Фокус рассказывал, что в Днепре обнаружен Mercedes-Benz 70-х годов в состоянии нового авто.

Также мы писали, что на аукцион выставили коллекцию самых редких BMW современности.