В Украине обнаружен винтажный Mercedes 70-х годов в состоянии нового авто (фото)

Mercedes-Benz 200D импортировали еще в советские времена и большую часть времени авто стояло в гараже. Пробег 48-летнего седана составляет всего 63 тыс. км.

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В Днепре найден отлично сохранившийся Mercedes-Benz 200D 1975 года. Автомобиль полностью аутентичный и выглядит как новый. Об этом рассказал в Facebook блогер Roma Urraco.

[ + – ] Машину ввезли еще при СССР Фото: Roma Urraco

За 48 лет этот седан Mercedes-Benz 200D W115 проехал всего 63 тыс. км. Автомобиль привезли в Украину еще в советское время и очень мало эксплуатировали. Машину берегли и большую часть времени она простояла в гараже – теперь это настоящая капсула времени.

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Mercedes-Benz 200D в отличном состоянии – лакокрасочное покрытие и хромированные детали кузова превосходно сохранились. Салон седана также полностью оригинальный. Под капотом автомобиля установлен 2,0-литровый атмосферный дизель мощностью 55 л. с., работающий в паре с 4-ступенчатой механической КПП. Максимальная скорость составляет 130 км/ч.

[ + – ] Под капотом установлен 55-сильный турбодизель Фото: Roma Urraco

Премиальную модель Mercedes-Benz W115 выпускали с 1968 по 1976 годы и всего собрали свыше 1,9 миллионов авто. Седан является предком современного Mercedes-Benz E-Class.

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