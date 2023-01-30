В Украине заметили редчайший спортивный Mercedes 124 производства Porsche (фото)

Mercedes-Benz 500Е — топовая заряженная версия культового седана W124, созданная в сотрудницестве c Porsche. Авто оснащено 326-сильным V8 и способно развить 250 км/ч.

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Mercedes-Benz Е500 W124 (до 1993 года – 500 E) — единственная модель в истории немецкой марки, которую разработали совместно с Porsche. Мало того, производство также наладили на мощностях Porsche и с 1990 по 1995 годы собрали только 10 479 этих седанов. В Украине их единицы.

[ + – ] Неприметный с виду седан оснащен 326-сильным V8 Фото: topgir.com.ua

В 1989 году руководство концерна Daimler решило создать заряженную версию Mercedes 124 и обратилось за помощью к Porsche. Там серьезно доработали седан бизнес-класса.

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Авто оснастили 5,0-литровым V8 от Mercedes-Benz SL, но в Porsche его отдачу повысили до 326 л. с. и 480 Нм. С 4-ступенчатой автоматической КПП разгон до 100 км/ч занимал 6,1 с, а максимальную скорость ограничили на 250 км/ч. Это был один из самых быстрых седанов своего времени.

[ + – ] Замедляют авто тормоза Brembo Фото: topgir.com.ua

Кроме того, специалисты Porsche доработали ходовую Mercedes-Benz W124 и установили тормоза Brembo. А вот с виду авто мало чем отличается от стандартного седана — его выдают расширенные крылья и низкопрофильные шины. В салоне на втором ряду установили двухместный диван.

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