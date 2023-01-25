В Украине среди зимы заметили знаменитый суперкар Porsche 80-х (фото)

Porsche 911 Turbo в кузове 930 является одной из первых спортивных моделей с турбонаддувом. Сейчас эти суперкары очень ценятся коллекционерами.

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Во Львовской области сфотографировали классический Porsche 911 Turbo 1989 года. Вполне возможно, что это единственный такой автомобиль в Украине. Об этом сообщает сайт ТопЖыр.

[ + – ] Спортивное купе оснащено 3,3-литровым оппозитным турбомотором Фото: topgir.com.ua

Porsche 911 Turbo с заводским индексом 930 – одна из первых в мире спортивных моделей с турбонаддувом. Его выпускали с 1975 по 1989 годы и всего собрали немногим более 20 000 купе. Сейчас они очень ценятся коллекционерами и стоят не менее 100 000 евро.

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Суперкар Porsche 911 Turbo оснащен 3,3-литровой оппозитной шестеркой с турбонаддувом и 5-ступенчатой механической КПП. В стандартной модели мощность составляет 300 л. с., что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 5,1 с и развивать 260 км/ч.

Также предлагали спортивный пакет, повышавший мощность до 330 л. с. В этом случае разгон до 100 км/ч занимает 4,8 с, а максимальная скорость составляет 278 км/ч.

[ + – ] Суперкар узнается по огромному антикрылу Фото: topgir.com.ua

Заднемоторный спорткар не оснащен системами стабилизации и контроля сцепления и считается сложным в управлении. Поэтому эксплуатация такого авто зимой удивляет.

Отличить Porsche 911 Turbo 930 от стандартного купе можно, прежде всего, по огромному антикрылу. Кроме того, у авто изменен передний бампер и расширены крылья.

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