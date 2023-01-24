Легендарное американское авто 70-х обнаружено без пробега и в идеальном состоянии (фото)

Pontiac Firebird Trans Am простоял в гараже 44 года и не выезжал на дороги. У него родная резина, а коврик в салоне до сих пор запакован в целлофановом пакете.

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Этот Pontiac Firebird Trans Am был куплен в штате Мичиган в 1979 году и с тех пор по неизвестным причинам практически все время стоял в гараже. На его одометре красуется пробег в 60 км.

[ + – ] Pontiac Firebird считается одной из самых культовых американских моделей Фото: Barrett-Jackson

Знаменитое спортивное авто в идеальном состоянии и его вполне можно назвать капсулой времени. Лакокрасочное покрытие прекрасно сохранилось, да и резина у машины заводская. Отлично выглядит и салон, причем коврик с водительской стороны до сих пор упакован в целлофановый чехол.

[ + – ] Салон Pontiac Firebird в идеальном состоянии Фото: Barrett-Jackson

К тому же, комплектация Pontiac Firebird Trans Am весьма богатая для 70-х – первый владелец доплатил за центральный замок, кондиционер, усилитель руля, круиз-контроль и радио.

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А вот двигатель Pontiac Firebird не слишком мощный. Строгие экологические нормы заставили в середине 70-х снизить мощность огромного 6,6-литрового V8 с 330 до всего 185 л. с. Купе получило 3-ступенчатую автоматическую КПП, самоблокирующийся дифференциал и передние дисковые тормоза.

[ + – ] Автомобиль оснащен 6,6-литровым V8 Фото: Barrett-Jackson

Pontiac Firebird считается одной из самых знаменитых американских моделей. Его выпускали с 1967 по 2002 годы, а в конце 70-х авто прославилось благодаря фильму "Смоки и Бандит".

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