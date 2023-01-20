Обнаружен легендарный суперкар Lamborghini 80-х в состоянии нового авто (фото)

За 34 года Lamborghini Countach проехал менее 250 км. Культовый суперкар в идеальном состоянии и даже сохранил родные шины.

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В США обнаружена настоящая капсула времени. Lamborghini Countach 1989 года практически не выезжал на дороги и выглядит как новый. Об этом сообщает сайт Carscoops.

[ + – ] Автомобиль оценен в миллион долларов Фото: carscoops.com

На одометре Lamborghini Countach высвечивается пробег 248 км. Примечательно, что на момент доставки первому клиенту в США в феврале 1990 года пробег авто после заводских тестов составлял 138 км. То есть, в среднем суперкар Lamborghini проезжал по 3 км в год.

[ + – ] Салон Lamborghini Countach отлично сохранился Фото: carscoops.com

Машина несколько раз меняла владельцев, но все они хранили ее в гараже и практически не выезжали на дороги. Авто идеально сохранилось и выглядит как новое: его лакокрасочное покрытие без повреждений, белый кожаный салон в отличном состоянии и родная резина.

[ + – ] Lamborghini Countach оснащен 455-сильным V12 Фото: carscoops.com

Вполне возможно, что это самый сохранный Lamborghini Countach в мире. Сейчас суперкар планируют снова перепродать и выручить за него около миллиона долларов.

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Культовый Lamborghini за миллион долларов более 30 лет прятали в Латинской Америке (видео)

Суперкар Lamborghini Countach – самая знаменитая модель итальянской марки. С 1974 по 1990 год выпущено немногим менее 2000 этих купе.

[ + – ] Максимальная скорость авто составляет 295 км/ч Фото: carscoops.com

Конкретно этот автомобиль относится к финальной юбилейной версии Lamborghini Countach 25th Anniversary с обновленным дизайном. Суперкар оснащен 5,0-литровым V12 мощностью 455 л. с. и способен разгоняться до 100 км/ч за 4,7 с и развивать 295 км/ч.

Ранее Фокус рассказывал, что еще один Lamborghini Countach обнаружили заброшенным во французском замке.