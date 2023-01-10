Культовый Lamborghini за миллион долларов более 30 лет прятали в Латинской Америке (видео)
Lamborghini Countach — самая известная модель итальянской марки. Суперкар оснащен 455-сильным V12 и способен развить 295 км/ч.
В Венесуэле обнаружили раритетный Lamborghini Countach 1986 года. Знаменитый суперкар 30 лет простоял в гараже и ни разу не выезжал на дороги. Историю авто рассказали в видео на Youtube-канале CuratedTV.
Всего выпущено менее 2000 Lamborghini Countach, поэтому судьбу практически каждого авто можно проследить. Конкретно эта машина изначально была зарегистрирована в Майами. Автомобиль использовался для съемок в рекламных фотосессиях, а затем исчез.
Выяснилось, что в конце 80-х суперкар Lamborghini купил миллионер из Венесуэлы, однако не ездил на авто. В стране разразился экономический кризис и он попросту боялся привлекать к себе внимание криминалитета.
Lamborghini Countach стоял в гараже, а владелец поддерживал его в хорошем состоянии. Пробег авто составляет всего 6000 км.
Несколько лет назад машину обнаружил американский коллекционер авто Джон Темериан. После длительных переговоров ему таки удалось выкупить суперкар. Сумма сделки не называется, но известно, что она составляет не менее миллиона долларов.Важно
Поскольку ситуация в Венесуэеле сейчас напряженная, то Lamborghini пришлось вывозить в США в обстановке строжайшей секретности. По прибытию авто прошло обслуживание и его готовятся продать новому владельцу.
Авто относится к версии Lamborghini Countach LP5000 QV. Купе оснащено 5,0-литровым 455-сильным V12 и способно разогнаться до 100 км/ч за 5,2 с и развить 295 км/ч.
Ранее Фокус сообщал, что еще один Lamborghini Countach обнаружили заброшенным во французском замке. Это редкая модель самой первой серии.