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Авто

В США обнаружен редчайший внедорожник Mitsubishi Pajero в ретро-стиле (фото)

Mitsubishi Pajero Junior Flying Pug, Mitsubishi Pajero Junior, Mitsubishi Pajero,Mitsubishi Pajero 1997
Mitsubishi Pajero Junior Flying Pug отличается ретро-дизайном

Дизайн Mitsubishi Pajero Junior Flying Pug выполнен в духе 30-х годов. У внедорожника хромированная решетка радиатора, круглые фары и расширенные крылья.

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В США обнаружили раритетный Mitsubishi Pajero Junior Flying Pug 1997 года. Всего выпустили только 139 таких внедорожников и это самая редкая версия модели. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Mitsubishi Pajero Junior Flying Pug, Mitsubishi Pajero Junior, Mitsubishi Pajero,Mitsubishi Pajero 1997 Fullscreen
Всего выпущено лишь 139 Mitsubishi Pajero Junior Flying Pug

Компактный 3,5-метровый Mitsubishi Pajero Junior выпускали в 1995-1998 годах. Flying Pug – оригинальная ретро-версия внедорожника. Изначально планировали собрать 1000 таких авто, но в итоге произвели в 7 раз меньше машин и всех их продали в Японии.

Mitsubishi Pajero Junior Flying Pug, Mitsubishi Pajero Junior, Mitsubishi Pajero,Mitsubishi Pajero 1997 Fullscreen
Автомобиль достигает всего 3,5 м в длину

Дизайн Mitsubishi Pajero Junior Flying Pug изменили в духе классических британских авто – таких, как спортивные MG и лондонские такси. У него огромная хромированная решетка радиатора, круглые фонари, металлические бамперы и расширенные крылья. В ретро-стиле выполнены и колесные диски.

Mitsubishi Pajero Junior Flying Pug, Mitsubishi Pajero Junior, Mitsubishi Pajero,Mitsubishi Pajero 1997 Fullscreen
Салон отделан кожей

Салон Mitsubishi Pajero Junior практически не изменился, только в отделке использовали кожу и дерево. Комплектация включает кондиционер и электростеклоподъемники.

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Внедорожник оснащен 1,1-литровым 80-сильным бензиновым мотором и 3-ступенчатой автоматической КПП. Полный привод дополнен понижающей передачей.

Mitsubishi Pajero Junior Flying Pug, Mitsubishi Pajero Junior, Mitsubishi Pajero,Mitsubishi Pajero 1997 Fullscreen
Внедорожник продавали только в Японии

Сейчас внедорожник Mitsubishi Pajero Junior выставили на продажу за 11 800 долларов. Он в хорошем состоянии, несмотря на пробег в 236 500 км.

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