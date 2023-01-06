В США обнаружен редчайший внедорожник Mitsubishi Pajero в ретро-стиле (фото)

Дизайн Mitsubishi Pajero Junior Flying Pug выполнен в духе 30-х годов. У внедорожника хромированная решетка радиатора, круглые фары и расширенные крылья.

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В США обнаружили раритетный Mitsubishi Pajero Junior Flying Pug 1997 года. Всего выпустили только 139 таких внедорожников и это самая редкая версия модели. Об этом сообщает сайт Carscoops.

[ + – ] Всего выпущено лишь 139 Mitsubishi Pajero Junior Flying Pug

Компактный 3,5-метровый Mitsubishi Pajero Junior выпускали в 1995-1998 годах. Flying Pug – оригинальная ретро-версия внедорожника. Изначально планировали собрать 1000 таких авто, но в итоге произвели в 7 раз меньше машин и всех их продали в Японии.

[ + – ] Автомобиль достигает всего 3,5 м в длину

Дизайн Mitsubishi Pajero Junior Flying Pug изменили в духе классических британских авто – таких, как спортивные MG и лондонские такси. У него огромная хромированная решетка радиатора, круглые фонари, металлические бамперы и расширенные крылья. В ретро-стиле выполнены и колесные диски.

[ + – ] Салон отделан кожей

Салон Mitsubishi Pajero Junior практически не изменился, только в отделке использовали кожу и дерево. Комплектация включает кондиционер и электростеклоподъемники.

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Внедорожник оснащен 1,1-литровым 80-сильным бензиновым мотором и 3-ступенчатой автоматической КПП. Полный привод дополнен понижающей передачей.

[ + – ] Внедорожник продавали только в Японии

Сейчас внедорожник Mitsubishi Pajero Junior выставили на продажу за 11 800 долларов. Он в хорошем состоянии, несмотря на пробег в 236 500 км.

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