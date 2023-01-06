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Авто

У США виявлено рідкісний позашляховик Mitsubishi Pajero у ретро-стилі (фото)

Mitsubishi Pajero Junior Flying Pug, Mitsubishi Pajero Junior, Mitsubishi Pajero, Mitsubishi Pajero 1997
Mitsubishi Pajero Junior Flying Pug відрізняється ретро-дизайном

Дизайн Mitsubishi Pajero Junior Flying Pug виконаний на кшталт 30-х років. У позашляховика хромована решітка радіатора, круглі фари та розширені крила.

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У США виявили раритетний Mitsubishi Pajero Junior Flying Pug 1997 року. Усього випустили лише 139 таких позашляховиків, і це найрідкісніша версія моделі. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Mitsubishi Pajero Junior Flying Pug, Mitsubishi Pajero Junior, Mitsubishi Pajero, Mitsubishi Pajero 1997 Fullscreen
Усього випущено лише 139 Mitsubishi Pajero Junior Flying Pug

Компактний 3,5-метровий Mitsubishi Pajero Junior випускали у 1995-1998 роках. Flying Pug – оригінальна ретро-версія позашляховика. Спочатку планували зібрати 1000 таких авто, але зрештою виробили в 7 разів менше машин і всіх їх продали в Японії.

Mitsubishi Pajero Junior Flying Pug, Mitsubishi Pajero Junior, Mitsubishi Pajero, Mitsubishi Pajero 1997 Fullscreen
Автомобіль досягає всього 3,5 м у довжину

Дизайн Mitsubishi Pajero Junior Flying Pug змінили на кшталт класичних британських авто – таких, як спортивні MG та лондонські таксі. У нього величезна хромована решітка радіатора, круглі ліхтарі, металеві бампери та розширені крила. У ретро-стилі виконані колісні диски.

Mitsubishi Pajero Junior Flying Pug, Mitsubishi Pajero Junior, Mitsubishi Pajero, Mitsubishi Pajero 1997 Fullscreen
Салон оброблений шкірою

Салон Mitsubishi Pajero Junior практично не змінився, тільки в обробці використовували шкіру та дерево. Комплектація включає кондиціонер та електросклопідйомники.

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Позашляховик оснащений 1,1-літровим 80-сильним бензиновим двигуном і 3-ступінчастою автоматичною КПП. Повний привід доповнений знижувальною передачею.

Mitsubishi Pajero Junior Flying Pug, Mitsubishi Pajero Junior, Mitsubishi Pajero, Mitsubishi Pajero 1997 Fullscreen
Позашляховик продавали лише в Японії

Наразі позашляховик Mitsubishi Pajero Junior виставили на продаж за 11 800 доларів. Він у хорошому стані, незважаючи на пробіг у 236 500 км.

Раніше Фокус розповідав, що в Україні виявлено унікальний електромобіль "Запорожець". Він розганяється до 100 км/год. за 3,7 с.