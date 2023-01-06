У США виявлено рідкісний позашляховик Mitsubishi Pajero у ретро-стилі (фото)

Дизайн Mitsubishi Pajero Junior Flying Pug виконаний на кшталт 30-х років. У позашляховика хромована решітка радіатора, круглі фари та розширені крила.

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У США виявили раритетний Mitsubishi Pajero Junior Flying Pug 1997 року. Усього випустили лише 139 таких позашляховиків, і це найрідкісніша версія моделі. Про це повідомляє сайт Carscoops.

[ + – ] Усього випущено лише 139 Mitsubishi Pajero Junior Flying Pug

Компактний 3,5-метровий Mitsubishi Pajero Junior випускали у 1995-1998 роках. Flying Pug – оригінальна ретро-версія позашляховика. Спочатку планували зібрати 1000 таких авто, але зрештою виробили в 7 разів менше машин і всіх їх продали в Японії.

[ + – ] Автомобіль досягає всього 3,5 м у довжину

Дизайн Mitsubishi Pajero Junior Flying Pug змінили на кшталт класичних британських авто – таких, як спортивні MG та лондонські таксі. У нього величезна хромована решітка радіатора, круглі ліхтарі, металеві бампери та розширені крила. У ретро-стилі виконані колісні диски.

[ + – ] Салон оброблений шкірою

Салон Mitsubishi Pajero Junior практично не змінився, тільки в обробці використовували шкіру та дерево. Комплектація включає кондиціонер та електросклопідйомники.

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Позашляховик оснащений 1,1-літровим 80-сильним бензиновим двигуном і 3-ступінчастою автоматичною КПП. Повний привід доповнений знижувальною передачею.

[ + – ] Позашляховик продавали лише в Японії

Наразі позашляховик Mitsubishi Pajero Junior виставили на продаж за 11 800 доларів. Він у хорошому стані, незважаючи на пробіг у 236 500 км.

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