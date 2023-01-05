Новий BMW X3 2024 показали на перших зображеннях (фото)

Новий BMW X3 зміниться зовні, а також стане більшим і просторішим всередині. Кросовер запропонують у бензинових, дизельних, гібридних та електричних версіях.

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Опубліковано перші рендери BMW X3 четвертого покоління. Зараз преміальний кросовер проходить тести, а представити його мають наприкінці 2023 чи на початку 2024 року. Про це повідомляє видання Auto Express.

Дизайн BMW X3 G45 буде витриманий на кшталт молодшої моделі X1. Кросоверу розширять крила і збільшать решітку радіатора, а фари стануть розкосішими. Також привертають увагу змінені дверні ручки, як у багатьох нових BMW.

[ + – ] Кросовер збереже платформу попередника, але підросте у розмірах Фото: Auto Express

Кросовер BMW X3 2024 збереже платформу CLAR, але стане більшим за попередника. Це дозволить зробити салон просторішим і збільшити багажник. Салон буде витриманий у дусі BMW 7 Series – із двома вигнутими дисплеями на передній панелі.

Новий BMW X3 збереже бензинові та дизельні турбомотори об'ємом 2,0 і 3,0 л, але вони стануть потужнішими і будуть доповнені 48-вольтною гібридною установкою. На вершині лінійки залишиться спортивний BMW X3M.

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Також запропонують мінімум два гібриди, що заряджаються, а в 2025 році дебютує електромобіль BMW iX3. Він отримає 800-вольтну силову установку, яка дозволить збільшити запас ходу приблизно на 30% порівняно з попередником та скоротити час заряджання батареї.

Раніше Фокус повідомляв, що Mercedes-Benz готується оновити позашляховик G-Class. У нього також буде електрична версія.