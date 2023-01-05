BMW представила незвичайний автомобіль-хамелеон із передовими технологіями (відео)

BMW показала, які технології можуть отримати їхні моделі у майбутньому. Концепт i Vision Dee має передові технології і може змінювати колір свого кузова.

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BMW на технологічній виставці CES 2023 презентувала унікальний концепт-кар i Vision Dee. Він уособлює архітектуру бренду нового покоління Neue Klasse та її бачення комплексного цифрового керування. Подробиці про автомобіль розповіли на сайті концерну.

BMW i Vision Dee виглядає незвично порівняно з іншими автомобілями бренду. Зазвичай навіть фальшиві радіаторні решітки в компанії роблять вертикальними і величезними, але цього разу її розтягнули горизонтально. Відомий елемент дизайну марки "вигин Хофмайстера" (характерний вигин задньої стійки кузова) залишився на місці.

У BMW заявили, що спрощуватимуть зовнішній вигляд нових моделей. Саме тому i Vision Dee має дуже мінімалістичний вигляд. Спереду та ззаду замість оптики розташовані по чотири тонкі світлодіодні смуги.

[ + – ] Задні ліхтарі можуть змінювати свою графіку Фото: BMW

Фальшива решітка радіатора концепту може змінюватися залежно від ситуації на дорозі, демонструючи іншим учасникам свій "настрій". Також її вигляд може самостійно змінити водій.

[ + – ] Передня фальшива решітка радіатора може змінюватися залежно від "настрою" Фото: BMW

Передні та бічні вікна концепту є екранами. Проєкційний екран проходить по всій довжині лобового скла. Обсяг інформації, що відображається там, можна вибрати самостійно.

На рульовому колесі також можна знайти безліч елементів управління. Наприклад, на ньому є точки дотику, які оживають у разі наближення чи дотику. Кожну з них можна запрограмувати виконання певної функції.

[ + – ] На кермі є кілька екранів для керування Фото: BMW

"Dee" у назві концепту означає Digital Emotional Experience — Цифровий емоційний досвід. Його просуванням займалися голлівудські актори Арнольд Шварценеггер та Девід Гассельгофф.

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Ще одним унікальним штрихом BMW i Vision Dee є можливість міняти колір кузова за допомогою плівки ePaper. Цю технологію покращили, тепер автомобіль можна перефарбувати в 32 кольори. При цьому водії можуть поекспериментувати та додати різні візерунки на своє авто.

[ + – ] BMW i Vision Dee може змінювати колір кузова прямо на ходу [ + – ] BMW i Vision Dee може змінювати колір кузова прямо на ходу [ + – ] BMW i Vision Dee може змінювати колір кузова прямо на ходу [ + – ] BMW i Vision Dee може змінювати колір кузова прямо на ходу [ + – ] BMW i Vision Dee може змінювати колір кузова прямо на ходу [ + – ] BMW i Vision Dee може змінювати колір кузова прямо на ходу [ + – ] BMW i Vision Dee може змінювати колір кузова прямо на ходу [ + – ] BMW i Vision Dee може змінювати колір кузова прямо на ходу [ + – ] BMW i Vision Dee може змінювати колір кузова прямо на ходу

BMW планує представити нові моделі на архітектурі Neue Klasse вже у 2025 році. Невідомо, чи втілять концепт i Vision Dee у життя.

Раніше Фокус писав, що виробник мобільних процесорів і розробник бездротових засобів зв'язку Qualcomm на виставці CES представив своє бачення автомобіля майбутнього.