BMW представила незвичайний автомобіль-хамелеон із передовими технологіями (відео)
BMW показала, які технології можуть отримати їхні моделі у майбутньому. Концепт i Vision Dee має передові технології і може змінювати колір свого кузова.
BMW на технологічній виставці CES 2023 презентувала унікальний концепт-кар i Vision Dee. Він уособлює архітектуру бренду нового покоління Neue Klasse та її бачення комплексного цифрового керування. Подробиці про автомобіль розповіли на сайті концерну.
BMW i Vision Dee виглядає незвично порівняно з іншими автомобілями бренду. Зазвичай навіть фальшиві радіаторні решітки в компанії роблять вертикальними і величезними, але цього разу її розтягнули горизонтально. Відомий елемент дизайну марки "вигин Хофмайстера" (характерний вигин задньої стійки кузова) залишився на місці.
У BMW заявили, що спрощуватимуть зовнішній вигляд нових моделей. Саме тому i Vision Dee має дуже мінімалістичний вигляд. Спереду та ззаду замість оптики розташовані по чотири тонкі світлодіодні смуги.
Фальшива решітка радіатора концепту може змінюватися залежно від ситуації на дорозі, демонструючи іншим учасникам свій "настрій". Також її вигляд може самостійно змінити водій.
Передні та бічні вікна концепту є екранами. Проєкційний екран проходить по всій довжині лобового скла. Обсяг інформації, що відображається там, можна вибрати самостійно.
На рульовому колесі також можна знайти безліч елементів управління. Наприклад, на ньому є точки дотику, які оживають у разі наближення чи дотику. Кожну з них можна запрограмувати виконання певної функції.
"Dee" у назві концепту означає Digital Emotional Experience — Цифровий емоційний досвід. Його просуванням займалися голлівудські актори Арнольд Шварценеггер та Девід Гассельгофф.Важливо
Ще одним унікальним штрихом BMW i Vision Dee є можливість міняти колір кузова за допомогою плівки ePaper. Цю технологію покращили, тепер автомобіль можна перефарбувати в 32 кольори. При цьому водії можуть поекспериментувати та додати різні візерунки на своє авто.
BMW планує представити нові моделі на архітектурі Neue Klasse вже у 2025 році. Невідомо, чи втілять концепт i Vision Dee у життя.
Раніше Фокус писав, що виробник мобільних процесорів і розробник бездротових засобів зв'язку Qualcomm на виставці CES представив своє бачення автомобіля майбутнього.