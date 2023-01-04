Представлений автомобіль майбутнього з 55-дюймовим дисплеєм та штучним інтелектом (відео)

У Qualcomm показали безліч інноваційних технологій, які за кілька років можуть з'явитися в серійних автомобілях. Їх концепт оснащується камерами з розпізнаванням обличчя та величезним дисплеєм.

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Виробник мобільних процесорів та розробник бездротових засобів зв'язку Qualcomm на виставці CES представив своє бачення автомобіля майбутнього. Подробиці про концепт розповіли на сайті Carscoops.

У Qualcomm показали, що автовиробники можуть створити за допомогою їхньої технології. Концепт має інноваційні функції, які поки не зустрінеш у сучасних автомобілях.

Кузов створений із пластику, а задні двері відчиняються у зворотний бік як у моделей Rolls-Royce. Уздовж авто йде практично суцільна світлодіодна смуга, яка може змінювати колір.

[ + – ] Концепт отримав незвичайні двері у стилі моделей Rolls-Royce Фото: Скриншот

В інтер'єрі розташований величезний 55-дюймовий дисплей, який одночасно виконує роль панелі приладів і екрана мультимедіа. Він складається з кількох частин, на яких можна знайти інформацію про стан авто, налаштування допомоги водієві та розважальну систему. Пасажири можуть переглядати онлайн-контент або грати у відеоігри безпосередньо під час подорожі.

[ + – ] Усередині концепту знаходиться величезний 55-дюймовий дисплей Фото: Скриншот

Концепт оснащений камерами, які можуть розпізнавати пасажирів та автоматично регулювати налаштування автомобіля відповідно до їх уподобань. Крім цього, кожен пасажир може налаштувати свою власну аудіозону, а також скористатися перевагами активної звукоізоляції.

В концепті є і віртуальний помічник із голосовим керуванням, а також розпізнавання облич та біометрії для покупок на ходу. Водій та пасажири можуть заздалегідь сплатити паркування або підписку на деякі функції автомобіля.

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У разі ДТП камери автомобіля запишуть та збережуть у хмарі кадри з інцидентом. Датчики також допомагають уникнути зіткнення з іншими автомобілями активуючи екстрену систему гальмування.

Раніше Фокус повідомив, що перед виставкою в автосалоні у Гуанчжоу 2022 унікальний концепт-кар загорівся на стенді IAT Automobile.