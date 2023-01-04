Величезний дисплей та відсутність кнопок: Chrysler показав автомобільний інтер'єр майбутнього (фото)

Концепт кокпіту Synthesis є натхненням для майбутніх інтер'єрів Chrysler. Від фізичних кнопок відмовилися на користь величезного дисплея та штучного інтелекту.

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На виставці CES 2023 компанія Chrysler представила концепцію майбутнього кокпіту, який отримав назву Synthesis. Він відрізняється своєю мінімалістичністю і є натхненням для майбутніх інтер'єрів бренду. Про це розповіли на сайті Motor1.

Synthesis використовує передову технологію STLA від материнської компанії Stellantis, до якої входить можливість автономного керування 3 рівні. У Chrysler описали кокпіт як "передові технології реального життя".

[ + – ] У кокпіті використовуються найпередовіші технології концепту Фото: Stellantis

На панелі приладів розташована інформаційно-розважальна система Smart Cockpit, виконана у вигляді величезного дисплея з діагоналлю понад 37 дюймів. До екранів має доступ не лише водій, а й пасажир.

[ + – ] Chrysler Synthesis створений з упором на максимальну зручність та мінімалізм Фото: Stellantis

У керуванні Smart Cockpit допомагає передовий штучний інтелект. Він вивчає переваги водія, а також може завантажувати оновлення системи у фоновому режимі. Віртуальний особистий помічник може запропонувати все від маршрутів руху та місць зарядки до управління календарем.

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В інтер'єрі використовуються лише екологічно чисті матеріали. Вони включають перероблений пластик та деревину "відповідального походження".

"Майже 100 років Chrysler створював оригінальні продукти та технології для основних клієнтів, і Chrysler продовжить цю спадщину інновацій, ставши першим, хто запустить STLA Smart Cockpit у Північній Америці", — сказав генеральний директор Chrysler Кріс Фьюелл.

Раніше Фокус писав, що перед виставкою на автосалоні в Гуанчжоу 2022 унікальний концепт-кар загорівся на стенді IAT Automobile.