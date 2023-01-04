Огромный дисплей и отсутствие кнопок: Chrysler показал автомобильный интерьер будущего (фото)

Концепт кокпита Synthesis является вдохновением для будущих интерьеров Chrysler. От физических кнопок отказались в пользу огромного дисплея и искусственного интеллекта.

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На выставке CES 2023 компания Chrysler представила концепцию кокпита будущего, который получил название Synthesis. Он отличается своей минималистичностью и служит вдохновением для будущих интерьеров бренда. Об этом рассказали на сайте Motor1.

Synthesis использует передовую технологию STLA от материнской компании Stellantis, в которую входит возможность автономного управления 3 уровня. В Chrysler описали кокпит как "передовые технологии для реальной жизни".

[ + – ] В кокпите используются самые передовые технологии концепта Фото: Stellantis

На приборной панели расположена информационно-развлекательная система Smart Cockpit, выполненная в виде огромного дисплея с диагональю более 37 дюймов. К экранам имеет доступ не только водитель, но и пассажир.

[ + – ] Chrysler Synthesis создан с упором на максимальное удобство и минимализм Фото: Stellantis

В управлении Smart Cockpit помогает передовой искусственный интеллект. Он изучает предпочтения водителя, а также может загружать обновления для системы в фоновом режиме. Виртуальный личный помощник может предложить все, от маршрутов движения и мест зарядки, до управления календарем.

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В интерьере используются только экологически чистые материалы. Они включают переработанный пластик и древесину "ответственного происхождения".

"Почти 100 лет Chrysler создавал оригинальные продукты и технологии для основных клиентов, и Chrysler продолжит это наследие инноваций, став первым, кто запустит STLA Smart Cockpit в Северной Америке", — сказал генеральный директор Chrysler Крис Фьюэлл.

Ранее Фокус писал, что перед выставкой на автосалоне в Гуанчжоу 2022 года уникальный концепт-кар загорелся на стенде IAT Automobile.