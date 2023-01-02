В Китае уникальный концепт-кар загорелся прямо перед показом на выставке (видео)
Организаторы автосалона в Гуанчжоу пытались скрыть инцидент, но посетители выставки записали несколько видео с возгоранием концепта. В итоге IAT Automobile отменила показ своих авто.
Перед выставкой на автосалоне в Гуанчжоу 2022 года уникальный концепт-кар загорелся на стенде IAT Automobile. Инцидент хотели скрыть от посторонних глаз, но видео с возгоранием опубликовали в Сети. Видео опубликовал на своей странице в Twitter автомобильный журналист Lei Xing.
Автосалон в Гуанчжоу обычно проходит каждый год в ноябре, но в 2022 году выставку отложили из-за всплеска заболеваемости Covid-19 в Китае. Новой датой назначили 30 декабря.
Автошоу было отмечено громким скандалом, связанным с загоревшимся концепт-каром. В IAT Automobile заявили, что возгорание началось не на концепте, а в рабочей зоне во время строительства стенда.
В конструкции концепта, вероятнее всего, использовался свежий клей для соединения деталей. Он загорелся от искр, после чего пламя распространилось на всю конструкцию.Важно
Компания IAT Automobile должна была показать на выставке два концептуальных автомобиля. Из-за инцидента эти планы пришлось отменить.
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