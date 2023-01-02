В Китае уникальный концепт-кар загорелся прямо перед показом на выставке (видео)

Организаторы автосалона в Гуанчжоу пытались скрыть инцидент, но посетители выставки записали несколько видео с возгоранием концепта. В итоге IAT Automobile отменила показ своих авто.

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Перед выставкой на автосалоне в Гуанчжоу 2022 года уникальный концепт-кар загорелся на стенде IAT Automobile. Инцидент хотели скрыть от посторонних глаз, но видео с возгоранием опубликовали в Сети. Видео опубликовал на своей странице в Twitter автомобильный журналист Lei Xing.

Автосалон в Гуанчжоу обычно проходит каждый год в ноябре, но в 2022 году выставку отложили из-за всплеска заболеваемости Covid-19 в Китае. Новой датой назначили 30 декабря.

Автошоу было отмечено громким скандалом, связанным с загоревшимся концепт-каром. В IAT Automobile заявили, что возгорание началось не на концепте, а в рабочей зоне во время строительства стенда.

В конструкции концепта, вероятнее всего, использовался свежий клей для соединения деталей. Он загорелся от искр, после чего пламя распространилось на всю конструкцию.

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Компания IAT Automobile должна была показать на выставке два концептуальных автомобиля. Из-за инцидента эти планы пришлось отменить.

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