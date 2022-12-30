В Китае презентовали недорогого конкурента Lexus ES и Audi A6 (фото)
Лифтбэк Hongqi H6 разработал бывший дизайнер Rolls-Royce Жиль Тейлор. Автомобиль богато оснащен и предложен в версиях мощностью 224 и 252 л. с.
На автосалоне в Гуанчжоу презентовали новый Hongqi H6. Премиальная модель от концерна FAW поступит в продажу с весны 2023 года по цене примерно 35-40 тыс. долларов. Об этом сообщает сайт Autohome.
Hongqi H6 2023 — большой лифтбэк Е-класса, который станет более доступной альтернативой Lexus ES. Внешний вид авто выполнен в фирменной стилистике бренда, разработанной экс-дизайнером Rolls-Royce Жилем Тейлором. У него огромная решетка радиатора, раскосые диодные фары и покатая аркообразная крыша. Также появилась спортивная версия с обвесом, 19-дюймовыми дисками и задним спойлером.
Размеры Hongqi H6 2023:
- Длина – 4990 мм
- Ширина – 1880 мм
- Высота – 1455 мм
- Колесная база – 2920 мм
Салон Hongqi H6 отделан кожей, а спортивные передние сиденья получили электропривод. Также предусмотрены виртуальная панель приборов и большой тачскрин портретного формата.
Новый Hongqi H6 предложат с 2,0-литровым бензиновым турбомотором в двух вариантах мощности – 224 и 252 л. с. В паре с ним работает 8-ступенчатый автомат.
Напомним, что Hongqi – самые дорогие и роскошные китайские авто. H6 является одной из наиболее доступных моделей бренда, в линейке есть и авто стоимостью свыше полумиллиона долларов – именно на таком седане ездит Си Цзиньпин. Бренд уже начал продажи в ЕС, а недавно электрические внедорожники Hongqi появились и в Украине.
Ранее Фокус сообщал, что на автошоу в Гуанчжоу презентовали и флагманский кроссовер от Great Wall. Он также должен появиться на европейском рынке.