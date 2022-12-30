Электрический седан Audi A6 e-tron заметили во время тестов (фото)

Серийный Audi A6 e-tron будет похож на свой концепт, но получит более сдержанный дизайн. Некоторые элементы внешности кардинально изменятся.

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Audi вывела на тесты новый полностью электрический седан Audi A6 e-tron. Он будет конкурировать с Tesla Model S и грядущим BMW i5. Снимками модели поделились на сайте AutoExpress.

Audi прикрыла A6 e-tron камуфляжем, чтобы скрыть его внешность. Тем не менее некоторые элементы дизайна можно разглядеть.

[ + – ] Концепт Audi A6 e-tron поразил публику своим дизайном в 2021 году Фото: Audi

Серийная модель похожа на концепт, но получит более сдержанный внешний вид. Фальшивая решетка радиатора станет меньше, а передняя оптика будет состоять из двух частей — верхних ходовых огней и фар, которые расположены ниже.

[ + – ] Серийный Audi A6 e-tron получит более сдержанный внешний вид Фото: AutoExpress

Дизайн A6 e-tron только отчасти имитирует дизайн обычного A6 с двигателем внутреннего сгорания. Силуэт будет похож на лифтбек A7 Sportback.

В концепте коэффициент аэродинамического сопротивления достигал всего 0,22Cd. Серийный автомобиль может стать таким же обтекаемым.

Вместо камер заднего вида концепта серийный автомобиль оснастят традиционными боковыми зеркалами. Камеры могут появиться в качестве опции.

[ + – ] Оптика серийного Audi A6 e-tron будет существенно отличаться от концепта Фото: AutoExpress

Задние фонари сильно отличаются от концепта. Теперь нет светодиодной полосы во всю длину. Задний диффузор стал менее агрессивным.

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По слухам, A6 e-tron будет представлен в 2023 году и выйдет на рынок в 2024 году с использованием новой архитектуры Audi PPE Premium Platform Electric. Она позволит разместить аккумуляторы в полу между передней и задней осями.

Топовый вариант седана может получить батарею на 100 кВтч. Это обеспечит запас хода более 700 км на одном заряде.

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