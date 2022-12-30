Електричний седан Audi A6 e-tron помітили під час тестів (фото)

Серійний Audi A6 e-tron схожий на свій концепт, але отримає стриманіший дизайн. Деякі елементи зовнішності кардинально зміняться.

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Audi вивела на тести новий електричний седан Audi A6 e-tron. Він конкуруватиме з Tesla Model S і майбутнім BMW i5. Знімками моделі поділилися на сайті AutoExpress.

Audi прикрила A6 e-tron камуфляжем, щоб приховати його зовнішність. Тим не менш, деякі елементи дизайну можна розглянути.

[ + – ] Концепт Audi A6 e-tron вразив публіку своїм дизайном у 2021 році Фото: Audi

Серійна модель схожа на концепт, але отримає стриманіший зовнішній вигляд. Фальшива решітка радіатора стане меншою, а передня оптика складатиметься з двох частин — верхніх ходових вогнів і фар, які розташовані нижче.

[ + – ] Серійний Audi A6 e-tron отримає стриманіший зовнішній вигляд Фото: AutoExpress

Дизайн A6 e-tron лише частково імітує дизайн звичайного A6 із двигуном внутрішнього згоряння. Силует буде схожий на ліфтбек A7 Sportback.

У концепті коефіцієнт аеродинамічного опору досягав лише 0,22Cd. Серійний автомобіль може стати таким же обтічним.

Замість камер заднього виду концепту серійний автомобіль оснастять традиційними бічними дзеркалами. Камери можуть з'явитися як опція.

[ + – ] Оптика серійного Audi A6 e-tron істотно відрізнятиметься від концепту Фото: AutoExpress

Задні ліхтарі дуже відрізняються від концепту. Тепер немає світлодіодної лінії на всю довжину. Задній дифузор став менш агресивним.

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За чутками, A6 e-tron буде представлений у 2023 році та вийде на ринок у 2024 році з використанням нової архітектури Audi PPE Premium Platform Electric. Вона дозволить розмістити акумулятори d підлозі між передньою та задньою осями.

Топовий варіант седана може отримати батарею на 100 квт/год. Це забезпечить запас ходу понад 700 км на одному заряді.

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